«Πράσινο» σε Τραμπ από το Ανώτατο Δικαστήριo για τον αποκλεισμό τρανς ατόμων από τον στρατό των ΗΠΑ

Με απόφασή του το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, ακύρωσε την αναστολή της εφαρμογής του διατάγματος Τραμπ για τον αποκλεισμό των διεμφυλικών από τον αμερικανικό στρατό.

Δύο ομοσπονδιακοί δικαστές, ένας στην πολιτεία της Ουάσινγκτον και ένας στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, ανέστειλαν την εφαρμογή προεδρικού διατάγματος που απέκλειε τα τρανς άτομα από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ. Η κυβέρνηση άσκησε έφεση και προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο. .Την αναστολή είχε ζητήσει πρωτοβάθμιο δικαστήριο, μέχρι να εξεταστεί η έφεση της κυβέρνησης,

Η απόφαση του Δικαστηρίου καταφέρει «ένα συντριπτικό πλήγμα στους διεμφυλικούς στρατιωτικούς που έχουν αποδείξει τις ικανότητές τους και τη δέσμευσή τους στην άμυνα της χώρας μας», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οργανώσεις που είχαν προσφύγει δικαστικά κατά του διατάγματος Τραμπ.

«Τα τρανς άτομα πληρούν τα ίδια κριτήρια και ενσαρκώνουν τις ίδιες αξίες με όλους όσοι υπηρετούν τη σημαία», υπογραμμίζουν οι εκπρόσωποι των εν λόγω οργανώσεων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο αποκλεισμός των διεμφυλικών από τον στρατό είναι αντισυνταγματικός και τελικά θα ακυρωθεί από την αμερικανική Δικαιοσύνη.

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, εξέφρασε την ικανοποίησή της μέσω του Χ για την απόφαση, κάνοντας λόγο για «νέα μεγάλη νίκη στο Ανώτατο Δικαστήριο» ενόψει της αναδιάρθρωσης των ενόπλων δυνάμεων, ώστε να απομακρυνθούν πια από τη «woke ιδεολογία του φύλου».

President Trump and Secretary @PeteHegseth are restoring a military that is focused on readiness and lethality – not DEI or woke gender ideology. pic.twitter.com/gyquQc3z0c

Another MASSIVE victory in the Supreme Court!



Με τη σειρά του και ο αμερικανός υπουργός Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ χαιρέτισε την απόφαση με το σύνθημα: «Οχι πια τρανς στο υπουργείο Aμυνας».

No More Trans @ DoD. https://t.co/BWn8CAFvWs

«Οχι πια άντρες με φουστάνια, τελειώσαμε με αυτά», διαμηνύει σε δεύτερη ανάρτησή του για το θέμα.

. @SecDef We are leaving WOKENESS and WEAKNESS behind.

No more pronouns, no more climate change obsessions, no more emergency vaccine mandates, no more DUDES IN DRESSES.

We are done with that sh*t.” pic.twitter.com/MSunWnRYXU

