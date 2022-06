Πούτιν: Τίποτε δεν θα είναι όπως παλιά στην παγκόσμια πολιτική

Σε μια επιθετική ομιλία του από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξαπέλυσε πυρά τόσο κατά των ΗΠΑ όσο και κατά της ΕΕ την Παρασκευή.

Αναφερθείς στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι μεταχειρίζονται τις άλλες χώρες ως «αποικίες» και τόνισε πως οι ζοφερές προβλέψεις για τη ρωσική οικονομία δεν επαληθεύτηκαν.

«Τίποτε δεν θα είναι όπως παλιά στην παγκόσμια πολιτική» πρόσθεσε, έπειτα από ένα μακρύ κατηγορώ προς τις ΗΠΑ και τους δυτικούς συμμάχους τους.

Συνέχισε λέγοντας πως η ρωσική οικονομία ξεπέρασε τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τη Δύση μετά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία και πρόσθεσε πως η Ευρωπαϊκή Ενωση απώλεσε την «πολιτική της κυριαρχία».

"Russia is entering the coming era as a powerful sovereign country and only strong sovereign states can have their say in the emerging world order, or are doomed to remain or become a colony," President Putin concluded his speech at #SPIEF2022 pic.twitter.com/7isvpFx5av

— The Eurasianist ☦️ (@Russ_Warrior) June 17, 2022