Πόσο υγιής είναι (ή δεν είναι) ο Τραμπ;

Αν υπάρχει μια ένδειξη για τους αμφιβόλου αξίας ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την πορεία της υγείας του είναι το Twitter επισήμανε σαν παραπλανητικό το tweet του προέδρου στο οποίο ισχυρίζεται ότι έχει πλέον ανοσία στον κορονοϊό. Σκεπτικισμό εκφράζουν και οι επιστήμονες, για ένα ζήτημα όπου οι ανάγκες της πολιτικής μάλλον υπερισχύουν της επιστήμης και η αδιαφάνεια από την πλευρά του Λευκού Οίκου παραμένει.

Με ένα μπαράζ ανακοινώσεων και δηλώσεων την Κυριακή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ και οι συν αυτώ προσπάθησαν να δείξουν ότι η φαρμακευτική αγωγή την οποία πήρε τον αποθεράπευσε σε χρόνο-ρεκόρ.

Την Κυριακή ο Τραμπ βγήκε στο Fox News, για άλλη μια φορά αυτή την εβδομάδα, και δήλωσε απολύτως απαλλαγμένος από τον κορονοϊό. Καμία απόδειξη δεν έδωσε για αυτό, σημειώνει ο Guardian, πολύ περισσότερο δεν έδωσε κάποια απόδειξη για τον ακόμη πιο απίστευτο ισχυρισμό ότι απέκτησε ανοσία στον κορονοϊό «μπορεί για λίγο, μπορεί και για πάντα».

Το Twitter έσπευσε πάντως να επισημάνει ότι οι ισχυρισμοί του προέδρου είναι πιθανόν αβάσιμοι.

A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can’t get it (immune), and can’t give it. Very nice to know!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2020