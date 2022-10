Πόσο σημαντικός είναι ο αγώνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού;

Ο Οκτώβριος είναι μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού. Ο έγκαιρος εντοπισμός της νόσου σημαίνει πολύ περισσότερες πιθανότητες για θεραπεία, και μάλιστα με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές.

Στην Ελλάδα αναφέρονται περίπου 7.772 νέες περιπτώσεις ανά έτος, ενώ υπολογίζεται ότι μία στις επτά γυναίκες παγκοσμίως θα παρουσιάσει καρκίνο του μαστού σε κάποια φάση της ζωής της.

Δυστυχώς, η νόσος είναι τόσο συχνή που αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο σε γυναίκες. Ωστόσο, οι μέθοδοι διάγνωσης και θεραπείας έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ, ώστε να είναι δυνατή η διάγνωση της νόσου σε πρώιμο στάδιο, τότε που μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιτυχία.

Για να υπάρξει όμως πρώιμη διάγνωση, χρειάζονται συνεχής ενημέρωση αλλά και σοβαρές δράσεις, όπως ο διάσημος πλέον αγώνας δρόμου «Greece Race for the Cure».

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μήνας που είναι αφιερωμένος στον καρκίνο του μαστού ξεκινά με τον συγκεκριμένο αγώνα δρόμου, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε μια μεγάλη γιορτή ενδυνάμωσης, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών.

Εφέτος συμμετείχαν περισσότερα από 32.000 άτομα και η εικόνα ήταν συγκλονιστική, καθώς βλέπαμε ανθρώπους σε κάθε περιοχή της Αθήνας να μεταφέρουν το μήνυμα «Μαζί πιο δυνατοί».

Ποιος είναι όμως ο βασικός στόχος της εμβληματικής αυτής ετήσιας διοργάνωσης και πώς ακριβώς συνδράμει τον αγώνα των γυναικών κατά του καρκίνου του μαστού;

«Ο βασικός στόχος του “Greece Race for the Cure” είναι η ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Εχουμε καταφέρει να βάλουμε στο επίκεντρο ένα πολύ σοβαρό θέμα υγείας, όπως είναι ο καρκίνος του μαστού, αλλά με την ενεργή συμμετοχή όλων, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή κατάστασης. Η μεταφορά των μηνυμάτων της πρόληψης, της στήριξης, της αλληλοβοήθειας από τόσες χιλιάδες κόσμου δρα πολλαπλασιαστικά και συμβάλλει στην απομυθοποίηση της ασθένειας και στην αλλαγή των στάσεων και αντιλήψεων για τη νόσο. Ο συγκεκριμένος αγώνας συνδράμει πολλαπλά τον αγώνα των γυναικών κατά του καρκίνου του μαστού. Πρώτα πρώτα, με τη συμμετοχή τους: φορώντας το ροζ μπλουζάκι, γίνονται η προσωποποίηση της απομυθοποίησης της ασθένειας, ενδυναμώνονται, γεμίζουν δύναμη και αισιοδοξία βλέποντας πόσος κόσμος είναι σύμμαχος σε αυτόν τον αγώνα και γίνονται το ζωντανό παράδειγμα της ελπίδας για τις γυναίκες που είναι στα πολύ δύσκολα αρχικά στάδια της νόσου. Τέλος, μέσα από τα καθαρά έσοδα του αγώνα, ο σύλλογος καταφέρνει να υλοποιεί προγράμματα τα οποία παρέχει δωρεάν σε όλες τις γυναίκες και γενικότερα στο κοινωνικό σύνολο», εξηγεί η κυρία Μιχαλοπούλου.

Στον αγώνα δεν συμμετέχουν μόνο γυναίκες που είτε έχουν διαγνωστεί είτε έχουν περάσει από διάφορα στάδια της θεραπείας της νόσου, αλλά και οι φροντιστές και οι οικογένειές τους, που στέκονται δίπλα τους, καθώς ο ρόλος τους είναι κομβικός για την αντιμετώπιση της νόσου.

«Το εφετινό “Greece Race for the Cure” ήταν ξεχωριστό για μένα. Υστερα από τόσα χρόνια απουσίας, ένιωσα ξανά τη δύναμη της εκδήλωσης και τη χαρά του κόσμου να συμμετέχει. Το να βλέπεις χιλιάδες ανθρώπους με άσπρα και ροζ μπλουζάκια να γεμίζουν το Ζάππειο και τους δρόμους της πόλης ήταν πραγματικά συγκινητικό και ελπιδοφόρο. Το “Race for the Cure” επέστρεψε για τα καλά και περιμένω με ανυπομονησία το επόμενο!», σχολιάζει ο Δημήτρης Χατόγλου, συγγενής γυναίκας που είχε διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού και το αντιμετώπισε επιτυχώς.