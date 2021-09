Η Τζέσικα Ράμπιτ δεν θα είναι πλέον φαμ φατάλ

Από όλα τα διάσημα pin up της Αμερικής, από τη Ρίτα Χέιγουορθ ως την Πάμελα Αντερσον, η Τζέσικα Ράμπιτ είναι μάλλον η πιο ασυνήθιστη: μια κοκκινομάλλα femme fatale ψηλή, πικάντικη με εντυπωσιακές καμπύλες. Και το κυριότερο! Η Τζέσικα είναι καρτούν.

Και τώρα, η τραγουδίστρια του νυχτερινού κέντρου από την κωμωδία «Ποιος παγίδεψε τον Ρότζερ Ράμπιτ» κάνει και πάλι μια πρωτιά, αυτή τη φορά στα θεματικά πάρκα του Walt Disney.

Την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με το δημοσίευμα των Times, η Walt Disney ανακοίνωσε ότι ανανεώνει το «Roger Rabbit’s Car Toon Spin ride» στην Ντίσνεϊλαντ της Καλιφόρνιας, επανεφευρίσκοντας την Τζέσικα ως πρωταγωνίστρια με δικό της θέμα και όχι ένα αισθησιακά ντυμένο θύμα αντρικής βίας.

Η Τζέσικα δεν θα είναι πλέον ο ανυπόληπτος χαρακτήρας που δανείστηκε τη φωνή της Καθλίν Τερνερ για να πει την αθάνατη ατάκα: «Δεν είμαι κακιά, απλά έτσι με έχουν σχεδιάσει», αλλά μια ντετέκτιβ, που εξιχνιάζει ένα κύμα ύπουλων εγκλημάτων το 1947 στο Λος Αντζελες, όπως αυτά που έκανε ο Εντι Βάλιαντ, ο χαρακτήρας τον οποίο υποδύθηκε ο αείμνηστος Μπομπ Χόσκινς, στην αρχική ταινία.

Πριν από την ανακοίνωση, οι θαυμαστές της Τζέσικα Ράμπιτ, επισκεπτόμενοι τη Ντίσνεϊλαντ, παρατήρησαν ότι η εμβληματική φιγούρα της δεν υπήρχε πια. Εδώ και 27 χρόνια στο Αναχαϊμ, κοντά στο Λος Αντζελες και πιο πρόσφατα στην Ντίσνεϊλαντ του Τόκιο, ύπουλοι κακοί φόρτωναν την Τζέσικα δεμένη στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου, πριν ο σύζυγός της Ρότζερ οδηγήσει τους επισκέπτες σε μια καυτή καταδίωξη στην Τουντάουν. Τώρα, το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου είναι γεμάτο με βαρέλια, που περιέχουν οξύ, και η κυρία Ράμπιτ έχει εξαφανιστεί.

Τι συνέβη; Μην πανικοβάλλεστε, απάντησε η Disney. Η Τζέσικα Ράμπιτ θα επιστρέψει σε έναν ρόλο «πιο σχετικό με τη σημερινή κουλτούρα… είναι καιρός να ρίξει το γάντι της στο ρινγκ, ξεκινώντας το δικό της γραφείο ιδιωτικών ερευνών. Προσέξτε, “νυφίτσες”, η βασιλεία σας του τρόμου τελείωσε»…

Jessica Rabbit and Roger Rabbit were just perfect !!!💛❤️💙 #DisneylandParis25 #DLP25 #disney pic.twitter.com/2rVOqc9iq5

— DLP- Character Live (@DLPCharacterLiv) April 14, 2017