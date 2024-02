Μητσοτάκης και Βέμπερ συζήτησαν για τη στρατηγική του ΕΛΚ ενόψει ευρωεκλογών

Συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΕΛΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Μάνφρεντ Βέμπερ, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα προκειμένου να συμμετάσχει σε εκδήλωση που συνδιοργανώνουν η Νέα Δημοκρατία και το ΕΛΚ (βλ. παρακάτω), είχε το απόγευμα της Πέμπτης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οπως ανακοινώθηκε, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν η στρατηγική του ΕΛΚ ενόψει των ευρωεκλογών και ζητήματα που αφορούν το μέλλον της ΕΕ και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Οι δύο άνδρες συζήτησαν, επίσης, για τις μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη και το νέο Σύμφωνο για το Ασυλο και τη Μετανάστευση, καθώς και για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και τη Λωρίδα της Γάζας.

Σε σχετική ανάρτησή του ο κ. Βέμπερ σημείωσε, μεταξύ άλλων, πως συνεχάρη τον έλληνα Πρωθυπουργό για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας.

Growth. Stability. Progress.

Good to be back in Athens 🇬🇷!

Congratulated @PrimeministerGR Mitsotakis on the economic success that he has achieved thanks to his leadership and ambition. Happy to discuss the European elections and the important decisions Europe will be facing. pic.twitter.com/bTf3nSK4Nn

— Manfred Weber (@ManfredWeber) February 8, 2024