Η ΝΔ και η περίεργη «περίπτωση» Δένδια

Πέραν της όποιας ουσίας, είναι πλέον φανερό ότι το θέμα του Αγνώστου Στρατιώτη έγινε η αφορμή για την εκδήλωση μιας αντιπαράθεσης ανάμεσα στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας και το Μέγαρο Μαξίμου.

Είτε το αποδώσει κανείς στη σύγχυση που επικράτησε με την αρχική ανακοίνωση της ρύθμισης για την τήρηση της τάξης στον χώρο του μνημείου, μέσω της ανάρτησης του Πρωθυπουργού, είτε στη στάση που τήρησε στη συνέχεια ο υπουργός Αμυνας, είτε σε όσα είχαν προηγηθεί, με τις δηλώσεις του Νίκου Δένδια υπέρ του Πάνου Ρούτσι, είτε σε όλα αυτά και τα προϋπάρχοντα μαζί, ένα είναι ξεκάθαρο: Υπάρχει πλέον ανοιχτό θέμα.

Από αυτό το σημείο και έπειτα, το ζήτημα είναι ποιος θα τραβήξει το σχοινί (αν το τραβήξει), προς ποια κατεύθυνση, με ποια επιδίωξη και, εν τέλει, με ποιο αποτέλεσμα. Αν δεν υπάρξει κάποια θεαματική αποκλιμάκωση, μπαίνουμε στη σφαίρα των σεναρίων της επόμενης (και της μεθεπόμενης) ημέρας.

Οι δημόσιες τοποθετήσεις και τα γεγονότα δείχνουν ότι σοβεί μια κρίση, πιθανώς σοβαρή. Ο υπουργός Αμυνας απουσιάζει από τη συζήτηση της επίμαχης τροπολογίας, την ώρα που μιλάει ο Πρωθυπουργός εκδίδει μία αμφίσημη ανακοίνωση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης την επόμενη ημέρα, με ευδιάκριτα στοιχεία ειρωνείας (για όσους τον γνωρίζουν στοιχειωδώς) λέει ότι κατά την επικοινωνία του με τον Νίκο Δένδια δεν εκφράστηκε κάποια διαφωνία από τον υπουργό. Προσθέτει δε και ότι πλέον αναμένει από το υπουργείο Αμυνας ένα σχέδιο για την ανάδειξη του Μνημείου.

Τι ακολουθεί;

Το λιγότερο πιθανό είναι να δούμε αυτό το «σχέδιο».

Περισσότερες πιθανότητες φαίνεται ότι συγκεντρώνουν άλλα ενδεχόμενα.

Κατά κάποιες κυβερνητικές πηγές, από πλευράς υπουργού Εθνικής Αμυνας είναι πλέον σαφής η διάθεση διαφοροποίησης από τον Πρωθυπουργό και αυτό μπορεί να έχει πολλαπλές εκδηλώσεις, άλλες ανώδυνες, άλλες όχι και τόσο.

Ανώδυνο θα ήταν, π.χ., ο Νίκος Δένδιας να πυκνώσει τις «ατομικές εμφανίσεις» και να αραιώσει τη συμμετοχή του σε κυβερνητικές συναθροίσεις, ακόμη και στα υπουργικά συμβούλια.

Δεν θα ήταν τόσο απλό, όμως, αν αρχίσει να διαφοροποιείται επί της ουσίας σε ζητήματα αιχμής, όπως π.χ. η στρατηγική που φαίνεται ότι επιχειρεί να καταστρώσει η κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα και τη ΝΑ Μεσόγειο. Οσοι θεωρούν πιθανό κάτι τέτοιο δείχνουν ακόμη και το σενάριο σύμπραξης Δένδια – Σαμαρά, όχι αναγκαστικά με ένταξη του υπουργού Αμυνας στο κυοφορούμενο κόμμα, αλλά πάντως με το βλέμμα στραμμένο στη μετά Μητσοτάκη εποχή.

Κατά πληροφορίες, σε ορισμένους κυβερνητικούς κύκλους έχει αρχίσει να συζητείται ακόμη και το σενάριο υποβολής παραίτησης και εν συνεχεία πολιτικής αυτονόμησης του υπουργού Αμυνας.

Υπάρχει όμως και σενάριο που διακινείται τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με το οποίο ο Πρωθυπουργός αναζητεί ευκαιρίες και αφορμές για έναν ανασχηματισμό. Τι θα γινόταν σε μια τέτοια περίπτωση, στη συγκεκριμένη συγκυρία; Θα παρέμενε ο Νίκος Δένδιας στο Πεντάγωνο; Θα μετακινούνταν σε μια άλλη θέση που θα θεωρούνταν υποδεέστερη; Ή θα βρισκόταν εκτός;

Και μετά, τι;

Το άλλο σενάριο, που συνδέεται και με την περιβόητη «αλλαγή εν κινήσει» στην ηγεσία της κυβέρνησης, περιέχει το στοιχείο της ανταρσίας κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και αντικατάστασής του από τον Νίκο Δένδια. Θεωρείται το λιγότερο αξιόπιστο, αφού ο Πρωθυπουργός διαθέτει την κατά πλειοψηφία ισχύ στην ΚΟ και θα απαιτούνταν διάφορες απίθανες προϋποθέσεις για την ανατροπή της.

Το ενδεχόμενο ανατροπής της κυβέρνησης από μια ομάδα υπό τον Νίκο Δένδια, ώστε να ενεργοποιηθούν άλλα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών, επίσης είναι κάπως μετέωρο. Οι αποστασίες σπανίως έχουν ωφελήσει τους πρωτεργάτες σε αυτές.

Συνεπώς, τι πρέπει να αναμένει κανείς;

Καταρχάς, θα πρέπει να αναμένει την προγραμματιζόμενη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας την ερχόμενη εβδομάδα. Κατά πληροφορίες, η χρονική στιγμή που επιλέγεται δεν είναι τυχαία και θα πρέπει να αναμένεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα θελήσει, αν μη τι άλλο, να επιδείξει ή έστω να υπονοήσει στον Νίκο Δένδια την ενόχλησή του για τη στάση του τους τελευταίους μήνες.

Θα πρέπει επίσης να αναμένεται ότι θα συνεχιστεί η πίεση προς τον υπουργό Αμυνας από τον Αδωνη Γεωργιάδη. Πιθανώς, σε μια τέτοια περίπτωση θα εκδηλωθεί και η αντίδραση του Νίκου Δένδια.

Πάντως, μεταξύ στελεχών από τις περισσότερες εσωκομματικές ομάδες, είναι σχεδόν καθολική μία εκτίμηση. Σύμφωνα με αυτήν, ο υπουργός Αμυνας έχει ήδη «χαράξει πορεία», με βασικές συντεταγμένες τις ηγετικές φιλοδοξίες του. Ομως ενισχύεται η αίσθηση ότι μάλλον έχει επιλέξει λάθος συγκυρία. Και, όπως, αναφέρει κυβερνητικό στέλεχος, «στις κούρσες διαδοχής στη ΝΔ ποτέ δεν κερδίζει όποιος θεωρείται φαβορί».

