Πλήθη στην Αγία Πετρούπολη τραγουδούν για την ανατροπή του Πούτιν

Στην Αγία Πετρούπολη, εκατοντάδες νέοι συγκεντρώθηκαν και τραγούδησαν ένα απαγορευμένο τραγούδι που καλεί στην ανατροπή του Βλαντίμιρ Πούτιν. Hταν μια σπάνια στιγμή δημόσιας διαμαρτυρίας στη Ρωσία, όπου η οποιαδήποτε έκφραση διαφωνίας μπορεί να επιφέρει βαριές ποινές. Το πλήθος ενώθηκε με μουσικούς του δρόμου σε μια κεντρική πλατεία, τραγουδώντας αντιπολεμικούς στίχους που το καθεστώς έχει χαρακτηρίσει «εξτρεμιστικούς».

Οι στίχοι, γεμάτοι σαρκασμό και οργή, αναφέρονταν στον πόλεμο και στον ίδιο τον Πούτιν: «Πού ήσασταν επί οκτώ χρόνια, γαμημένα τέρατα; Θέλω να δω μπαλέτο, αφήστε τους κύκνους να χορέψουν. Ας τρέμει ο παππούς από ενθουσιασμό για τη Λίμνη των Κύκνων». Το τραγούδι, με τίτλο «Συνεταιριστική Λίμνη των Κύκνων» («Co-operative Swan Lake») του ράπερ Noize MC (καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ιβάν Αλεξέεφ), έχει γίνει, όπως γράφει η Telegraph, ανεπίσημος ύμνος για τους νέους, φιλελεύθερους Ρώσους που νιώθουν απογοήτευση και θυμό για το αυταρχικό καθεστώς.

Ο 40χρονος καλλιτέχνης εγκατέλειψε τη Ρωσία λίγο μετά την εισβολή στην Ουκρανία, το 2022, και κατέφυγε στη Λιθουανία. Οι ρωσικές αρχές τον έχουν χαρακτηρίσει «ξένο πράκτορα», έναν χαρακτηρισμό που χρησιμοποιείται ευρέως για να στιγματιστούν και να φιμωθούν οι επικριτές του Κρεμλίνου. Το τραγούδι του κυκλοφόρησε το 2022, ζητώντας το τέλος της εξουσίας του Πούτιν και καταδικάζοντας την απάθεια της ρωσικής κοινωνίας απέναντι στον πόλεμο και την προσάρτηση της Κριμαίας.

Russian youth in St. Petersburg party to anti-war music Videos circulating on social media show crowds of young Russians singing along to banned anti-war songs — and have already sparked outrage among pro-Kremlin “Z-patriots.” So far, no arrests have been reported. The crowd… pic.twitter.com/7251jRn5AQ — NEXTA (@nexta_tv) October 14, 2025

Η «Λίμνη των Κύκνων» έχει βαθύ πολιτικό συμβολισμό στη ρωσική μνήμη. Στα τελευταία χρόνια της Σοβιετικής Ενωσης, το έργο μεταδιδόταν συνεχώς στην κρατική τηλεόραση μετά τον θάνατο ηγετών ή κατά τη διάρκεια κρίσεων, όπως το αποτυχημένο πραξικόπημα του 1991. Ετσι, το τραγούδι του Αλεξέεφ συνδέει την Τέχνη, τη μνήμη και την πολιτική διαμαρτυρία. Ο τίτλος παραπέμπει επίσης στη «Λίμνη του Συνεταιρισμού», τόπο διακοπών της ελίτ του Πούτιν, ενώ ο ράπερ τραγουδά: «Ας τρέμει ο γέρος από φόβο για τη λίμνη του».

Νωρίτερα φέτος, δικαστήριο της Αγίας Πετρούπολης έκρινε ότι το τραγούδι αποτελεί «προπαγάνδα για βίαιη ανατροπή του συνταγματικού καθεστώτος» και είναι «επιβλαβές για ανηλίκους». Μετά τη διάδοση βίντεο στα οποία πλήθη φαίνονται τραγουδούν τους στίχους του, φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ ζήτησαν την τιμωρία όσων συμμετείχαν, αν και σύμφωνα με την Telegraph, δεν έχουν αναφερθεί συλλήψεις.

Παρόμοιες αυθόρμητες συγκεντρώσεις έχουν γίνει και άλλες φορές φέτος στην Αγία Πετρούπολη, όπου νέοι τραγουδούν αντιπολεμικά τραγούδια, αψηφώντας τη λογοκρισία. Σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία, κάθε υλικό που χαρακτηρίζεται «εξτρεμιστικό» απαγορεύεται αυστηρά, ενώ όσοι το διαδίδουν ή απλώς το παρακολουθούν μπορούν να διωχθούν.

Η κατάσταση θυμίζει τη σοβιετική εποχή, όταν οι ροκ καλλιτέχνες θεωρούνταν ιδεολογική απειλή. Παρότι η μουσική του Noize MC έχει απαγορευθεί στις ρωσικές πλατφόρμες, εκατομμύρια πολίτες συνεχίζουν να την ακούν κρυφά σε μπαρ, μέσω VPN ή στο YouTube.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Αλεξέεφ είπε ότι οι περισσότεροι Ρώσοι προτιμούν «να μη σκέφτονται τον πόλεμο», χαρακτηρίζοντας την αδιαφορία αυτή «τραγωδία». Στο τραγούδι του «Yes Future!», καλεί τους συμπολίτες του να φανταστούν μια Ρωσία χωρίς τον Πούτιν, όπου «ο καιρός θα είναι όμορφος στην Αγία Πετρούπολη, κάποιος καλός θα κυβερνάει και οι ένοχοι θα τιμωρηθούν».

