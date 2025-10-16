Γάζα: Ξανά στην κόψη του ξυραφιού για τις σορούς των ομήρων

Η παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση έχει ήδη αθετήσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, την οποία υπέγραψε, που απαιτούσε την παράδοση των 48 ομήρων, 20 ζωντανών και 28 νεκρών, εντός 72 ωρών, δηλαδή έως το μεσημέρι της Δευτέρας.

Μέχρι το πρωί της Πέμπτης όμως, η Χαμάς είχε παραδώσει τους 20 εν ζωή απαχθέντες, αλλά μόλις εννέα πτώματα -και ένα που δεν ανήκει σε όμηρο: τέσσερα τη Δευτέρα, τρία την Τρίτη και ακόμη δύο την Τετάρτη.

Ο ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ισραέλ Κατς διεμήνυσε το βράδυ της Τετάρτης, ότι η χώρα του θα ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας αν η Χαμάς δεν τηρήσει τη συμφωνία.

«Αν η Χαμάς αρνηθεί να τηρήσει τη συμφωνία, το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα ξαναρχίσει τις μάχες για θα αναλάβει δράση για την πλήρη ήττα της Χαμάς», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.

Νωρίτερα, η Χαμάς διαβεβαίωσε πως έχει επιστρέψει στο Ισραήλ όλες τις σορούς ομήρων «που μπόρεσε να βρει».

Στελέχη της οργάνωσης «συνεχίζουν να μας λένε πως εννοούν να τηρήσουν τη συμφωνία» για τη Λωρίδα της Γάζας και να επιστρέψουν στο Ισραήλ τις σορούς των ομήρων που σκοτώθηκαν, είπε από την πλευρά του χθες σε δημοσιογράφους αμερικανός ανώτερος αξιωματούχος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο να επιτρέψει στις ισραηλινές δυνάμεις να ξαναρχίσουν τις μάχες στη Γάζα, εάν η Χαμάς δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο της συμφωνηθείσας εκεχειρίας.

«Η “αντίσταση” εκπλήρωσε τη δέσμευσή της δυνάμει της συμφωνίας να παραδώσει όλους τους ισραηλινούς αιχμαλώτους στη ζωή, καθώς και τα πτώματα στα οποία είχαμε πρόσβαση», σημείωσε η Χαμάς. «Όσον αφορά τα πτώματα που απομένουν, η ανάκτησή τους και η ανάσυρσή τους θα απαιτήσουν μεγάλες προσπάθειες και ειδικό εξοπλισμό», πρόσθεσε.

Σε αντάλλαγμα για την επιστροφή την Τρίτη των σορών τριών ομήρων, το Ισραήλ επέστρεψε στη Λωρίδα της Γάζας 45 πτώματα Παλαιστινίων.

Κλειστό το πέρασμα της Ράφα

Κατηγορώντας τη Χαμάς πως κωλυσιεργεί και παραβιάζει τη συμφωνία, ο ακροδεξιός Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας, κάλεσε ξανά χθες τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να σταματήσει εντελώς τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας.

Νωρίτερα, η ισραηλινή κρατική ραδιοτηλεόραση KAN παρουσίαζε ως άμεσα επικείμενο το άνοιγμα της συνοριακής διέλευσης στη Ράφα, στα σύνορα της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας, καίριας σημασίας για να εισέλθει στον θύλακο βοήθεια που περιμένει στην αιγυπτιακή πλευρά. Ωστόσο η διέλευση παρέμενε κλειστή την Πέμπτη.

Ο ΟΗΕ απηύθυνε νέα έκκληση στο Ισραήλ να ανοίξει «αμέσως» όλα τα περάσματα για να εισέλθουν μεγαλύτερες ποσότητες στη Λωρίδα της Γάζας.

«Θέλουμε να ανοίξουν όλα τα σημεία διέλευσης και απόλυτα ελεύθερη πρόσβαση», τόνισε στο Κάιρο ο Τομ Φλέτσερ, υπεύθυνος για τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις του Οργανισμού, στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Θέλουμε αυτό να γίνει τώρα, στο πλαίσιο της συμφωνίας» κατάπαυσης του πυρός, συνέχισε ο κ. Φλέτσερ, τονίζοντας την «απολύτως επείγουσα» φύση της κατάστασης και την ανάγκη να «διανεμηθεί βοήθεια σε μεγάλη κλίμακα».

Στα τέλη Αυγούστου ο ΟΗΕ κήρυξε σε κατάσταση λιμού τομείς της Λωρίδας της Γάζας, κάτι που διέψευσε το Ισραήλ.

Προβλήματα στη διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας

Το Ισραήλ επιτρέπει ως τώρα τις παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας κατά κύριο λόγο μέσω της διέλευσης Κερέμ Σαλόμ (στα νότια). Ανθρωπιστικές οργανώσεις ωστόσο διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις για λόγους διοικητικούς και για να γίνονται έλεγχοι ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Ισραήλ επέτρεψε τις τελευταίες ημέρες να εισέλθει ανθρωπιστική και ιατροφαρμακευτική βοήθεια, ιδίως αέριο για μαγείρεμα, για πρώτη φορά από τον Μάρτιο, καθώς και σκηνές για τους εκτοπισμένους, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, κατεψυγμένο κρέας, αλεύρι και φάρμακα.

Στη Λωρίδα της Γάζας, κάτοικοι, αντιμέτωποι με την πείνα, σταματούν σε πολλές περιπτώσεις φορτηγά με βοήθεια και κάποιοι κλέβουν τρόφιμα και τα αποθηκεύουν, εμποδίζοντας τη συντεταγμένη διανομή σε κοινότητες που πλήττονται περισσότερο, σύμφωνα με πηγή σε ανθρωπιστική οργάνωση.

Επιστρέφοντας στα συντρίμμια αυτών που ήταν τα σπίτια τους στην Πόλη της Γάζας, πολλοί κάτοικοι έστησαν σκηνές ή πρόχειρα καταλύματα ανάμεσα στα ερείπια, κατέγραψαν εικονολήπτες του AFP.

«Μας έριξαν στον δρόμο. Δεν υπάρχει ούτε νερό, ούτε τροφή, ούτε ηλεκτρικό. Τίποτα. Όλη η Πόλη της Γάζας έγινε συντρίμμια και στάχτες», είπε ο Μούσταφα Μαχράμ.

«Δεν έχει μείνει όρθιο τίποτα πλέον στην Πόλη της Γάζας. Ούτε δέντρα, ούτε κτίρια, ούτε ανθρώπινα όντα, ούτε ζωή. Μόνο καταστροφή», είπε άλλος κάτοικος, ο Γιούσεφ Τζόντα.

