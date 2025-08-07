Πλεύρης: Αδεια η Κρήτη από μετανάστες

Αδειασε η Κρήτη από τους παράνομους μετανάστες που κατέφθαναν κατά εκατοντάδες σχεδόν κάθε μέρα το προηγούμενο διάστημα.

Αυτό δήλωσε το πρωί της Πέμπτης στο ΕΡΤNews ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ο οποίος είπε συγκεκριμένα: «Η Κρήτη δεν έχει καθόλου παράνομους μετανάστες αυτή τη στιγμή, όλοι έχουν μεταφερθεί σε φυλακές ή κλειστές δομές».

Ο κ.Πλεύρης επανέλαβε πως «η κυβέρνηση δίνει το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν είναι δεκτική χώρα για παράνομους μετανάστες»

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο ίδιος, την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου καταγράφηκαν 2.642 αφίξεις, αλλά μετά την τροπολογία για την αναστολή ασύλου και την υποχρεωτική κράτηση των παρανόμων εισελθόντων, οι ροές μειώθηκαν σε λιγότερες από 900 σε έναν μήνα. «Την τελευταία ημέρα πριν την τροπολογία είχαμε 850 αφίξεις. Έναν μήνα μετά, ο συνολικός αριθμός είναι περίπου ο ίδιος», επισήμανε.

Η πολιτική αυτή, σύμφωνα με τον υπουργό, είχε αποτρεπτικό αποτέλεσμα και αποδίδεται τόσο στη διπλωματική πίεση προς τη Λιβύη όσο και στο μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν χορηγεί άσυλο για το επόμενο τρίμηνο. Επιπλέον, αποκάλυψε ότι κυκλώματα προωθούσαν μέσω SMS το «κανάλι της Κρήτης» ως ασφαλές και φιλικό, κάτι που εντοπίστηκε και αντιμετωπίστηκε.

Εως πέντε χρόνια στη φυλακή

Μιλώντας για το νομοσχέδιο που θα προβλέπει ποινή φυλάκισης από 2 έως 5 έτη χωρίς αναστολή και χωρίς εξαγορά για όσους εισέρχονται παράνομα, ο κ.Πλεύρης τόνισε: «Αυτός που μπαίνει παράνομα στη χώρα θα έχει ποινή φυλάκισης χωρίς δυνατότητα πληρωμής. Μόνη εναλλακτική του είναι η επιστροφή στη χώρα του».

Σκοπός είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, να σταλεί μήνυμα αποτροπής σε όσους δεν διαθέτουν προσφυγικό προφίλ και εισέρχονται για καθαρά οικονομικούς λόγους. Ειδικά για αυτούς ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το 60% των αφίξεων από Λιβύη είναι άνδρες 18-30 ετών. Μόνο αυτοί κινδυνεύουν στον πλανήτη;».

Ειδική αναφορά έκανε και στη διάκριση δύο “σχολών σκέψης”, όπως είπε: η μία που θεωρεί ότι όλοι έχουν δικαίωμα μετακίνησης, “η αριστερή σχολή”, και η άλλη, η πολιτική της κυβέρνησης, που υποστηρίζει πως «η Ευρώπη έχει όρια και η Ελλάδα δεν είναι ξενοδοχείο».

Ενίσχυση επιστροφών

Σε σχέση με το ζήτημα των επιστροφών, ο κ. Πλεύρης παραδέχθηκε τη δυσκολία: «Το πρόβλημα δεν είναι να τους βρεις. Το πρόβλημα είναι να τους επιστρέψεις».

Το νέο νομοσχέδιο περιλαμβάνει αντικίνητρα για όσους δεν επιστρέφουν οικειοθελώς, προσθέτοντας στον σχεδιασμό την ποινικοποίηση της παράνομης παραμονής, με στόχο την αύξηση των οικειοθελών αποχωρήσεων.

Αναφέρθηκε επίσης στις προσπάθειες συνεργασίας με τρίτες χώρες όπως Αίγυπτος, Μπαγκλαντές και Πακιστάν, προκειμένου να διευκολυνθούν οι αναγκαστικές επιστροφές.

«Η Ευρώπη αλλάζει – Οι ανοιχτές πόρτες τελειώνουν»

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η μεταστροφή είναι πανευρωπαϊκή: «Η Γερμανία που μας έλεγε αφήστε τους να μπουν, σήμερα μας λέει πάρτε τους πίσω. Ολη η Ευρώπη αλλάζει».

Υπερασπίστηκε το ενδεχόμενο κέντρων υποδοχής ή κράτησης σε τρίτες χώρες, δηλαδή εκτός Ευρώπης, λέγοντας πως «μόνο κάποιοι στις Βρυξέλλες εμμένουν στο δόγμα των ανοιχτών συνόρων».

Θα παραταθεί η αναστολή ασύλου;

Αναφορικά με την τρίμηνη αναστολή του ασύλου, ο κ. Πλεύρης διευκρίνισε ότι λήγει τον Σεπτέμβριο, αλλά η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα επέκτασης, όπως έκανε και η Πολωνία, εφόσον υπάρξει νέα κρίση. Στόχος είναι να έχει ήδη ψηφιστεί το νέο νομοσχέδιο, ώστε να υπάρχει μόνιμο νομικό πλαίσιο αποτροπής.

