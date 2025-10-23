Πιερρακάκης: Η Ευρώπη χρειάζεται μία ενιαία και αποτελεσματική αγορά, όχι 27 μικρές

Η ανάγκη για μια πιο τολμηρή και ουσιαστική εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης βρέθηκε στο επίκεντρο της παρέμβασης του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στο Berlin Global Dialogue 2025, όπου συζητήθηκαν οι νέες ισορροπίες που διαμορφώνονται στην παγκόσμια οικονομία και οι προκλήσεις ενός πολυπολικού κόσμου.

Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται λιγότερο κατακερματισμό και περισσότερη κοινή δράση, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν χρειαζόμαστε 27 αποδοτικές αγορές, αλλά μία ενιαία και αποτελεσματική αγορά».

Οπως τόνισε, η ανάπτυξη της Ενωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων αποτελεί κεντρικό πυλώνα για την ενίσχυση των διασυνοριακών συνεργασιών και την απελευθέρωση του αναπτυξιακού δυναμικού της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Μιλώντας στη θεματική ενότητα «Redefining Global Cooperation in a Multipolar Age», ανέλυσε τις δύο μεγάλες υπαρξιακές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες οικονομίες:

-το δημογραφικό πρόβλημα, το οποίο επηρεάζει άμεσα την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών,

-και τη ραγδαία πρόοδο της τεχνολογικής καινοτομίας, που δοκιμάζει τα όρια των οικονομικών συστημάτων και των θεσμών.

Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, τόνισε ότι απαιτείται «απλοποίηση χωρίς απορρύθμιση» και πολιτικές που θα κάνουν την Ευρώπη πιο γρήγορη, ευέλικτη και φιλόδοξη.

«Στον 21ο αιώνα, κυρίαρχος είναι εκείνος που δεν είναι εύθραυστος, που μπορεί να εξελίσσεται διαρκώς διαχειριζόμενος τα ρίσκα και τις κρίσεις», σημείωσε ο κ. Πιερρακάκης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να χτιστεί το αύριο των ευρωπαϊκών οικονομιών «πάνω σε σταθερές δημοσιονομικές βάσεις και με καινοτόμο τρόπο».

Η ελληνική παρέμβαση στο διεθνές φόρουμ ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργού εταίρου στις συζητήσεις για τη μελλοντική αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Μιας Ευρώπης που καλείται να σταθεί ενωμένη, ανθεκτική και ικανή να ανταγωνιστεί τις μεγάλες δυνάμεις σε μια εποχή ρευστών παγκόσμιων ισορροπιών.

