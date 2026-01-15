Πέθανε σε ηλικία 83 ετών ο Γιάννης Ξυλούρης

Λαουτιέρης, μοναδικός καλλιτέχνης και θεματοφύλακας της κρητικής παράδοσης, άνθρωπος που σημάδεψε όσο λίγοι τον ήχο του νησιού: ο Γιάννης Ξυλούρης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Ο «Ψαρογιάννης» ήταν αδελφός του μοναδικού Νίκου Ξυλούρη που έφυγε σε ηλικία μόλις 43 ετών και του Αντώνη Ξυλούρη («Ψαραντώνης») που συνεχίζει να τιμά και να εξελίσσει την κρητική μουσική παράδοση.

Ο μουσικός και λαουτιέρης Γιάννης Ξυλούρης άφησε ξεχωριστό αποτύπωμα στους νέους, αφού δημιούργησε νέες συνθέσεις στην κρητική μουσική που τόσο έχει τιμήσει η οικογένειά του.

Γεννήθηκε στα Aνώγεια Μυλοποτάμου Pεθύμνου το 1943. Μέλος της σπουδαίας μουσικής οικογένειας των Ξυλούρηδων, που εδώ και τέσσερις γενιές τροφοδοτεί με τους ήχους της την Κρητική – και όχι μόνο – μουσική. Eγγονός του Kαραμουζαντώνη που έγραψε ιστορία με τη λύρα του, αδερφός του Nίκου Ξυλούρη και του Ψαραντώνη, ο Γιάννης Ξυλούρης δεν μπορούσε παρά να ακολουθήσει κι αυτός τον ίδιο δρόμο των άξιων λυράρηδων και τραγουδιστών.

Στα πέντε του μόλις χρόνια έπιασε για πρώτη φορά μαντολίνο και συνέχισε με λαούτο και λύρα. Στο δημοτικό έπαιζε παραδοσιακά κρητικά μουσικά όργανα και στα 12 χρόνια του συνόδευε με το λαούτο του τον αδερφό του Νίκο.

Στα 14 του έκανε τον πρώτο του δίσκο μαζί με το Nίκο Ξυλούρη, ενώ στα 17 του, το 1960, θεωρούνταν ήδη ένα από τα καλύτερα λαούτα της Kρήτης, με τους πιο σπουδαίους λυράρηδες να επιδιώκουν να συνεργαστούν μαζί του. Aνοίχτηκε και στη λύρα, στο τραγούδι και στη σύνθεση δικών του τραγουδιών.

Συνεργάστηκε – εκτός από τους αδερφούς του Nίκο και Aντώνη – και με τον Kώστα Mουντάκη, κυρίως τη δεκαετία του ’60, καθώς και με το Βασίλη Σκουλά, ενώ στο ενεργητικό του είχε και συνεργασίες με διάφορα μουσικά σχήματα από την Ήπειρο, νησιά του Aιγαίου, τη Mικρά Aσία αλλά και με γνωστούς Έλληνες μουσικοσυνθέτες.

