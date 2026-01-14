Κλούνεϊ εναντίον Ταραντίνο για δυσφήμιση συναδέλφων του

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι γνωστός στο Χόλιγουντ για την αβρότητά του προς συναδέλφους του και σκηνοθέτες με τους οποίους έχει συνεργαστεί. Ποτέ δεν έχει πει κακή κουβέντα για οποιονδήποτε. Τις επιθέσεις του τις περιορίζει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με τις πολιτικές του οποίου διαφωνεί – αλλά ακόμα και τότε οι εκφράσεις του είναι πολύ πιο ήπιες από τις αντίστοιχες του Ρόμπερτ ντε Νίρο.

Λογικά, λοιπόν, υπερασπίζεται τρεις συναδέλφους του που βρέθηκαν πρόσφατα στο στόχαστρο κριτικής του πολυβραβευμένου σκηνοθέτη Κουέντιν Ταραντίνο, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του τον περασμένο μήνα. Βέβαια, με αυτόν τον έμμεσο τρόπο, ασκεί κριτική στον δημιουργό, σε ταινία σεναρίου του οποίου έχει πρωταγωνιστήσει στο παρελθόν.

Οπως αναφέρει δημοσίευμα του Guardian, μιλώντας στην απονομή των βραβείων Movies for Grownups της μη κερδοσκοπικής Αμερικανικής Ενωσης Συνταξιούχων (AARP) στις 10 Ιανουαρίου, ο Κλούνεϊ δήλωσε: «Παρεμπιπτόντως, όσον αφορά τους Πολ Ντέινο, Οουεν Γουίλσον και Μάθιου Λίλαρντ, θα ήταν τιμή μου να συνεργαστώ με αυτούς τους ηθοποιούς. Πραγματική τιμή μου».

Ακολούθως, ο δις βραβευμένος με Οσκαρ ηθοποιός περιέγραψε τη νέα του ταινία, «Jay Kelly», σε σκηνοθεσία Νόα Μπάουμπαχ, ως ένα φιλμ «γυρισμένο από ανθρώπους που αγαπούν τους ηθοποιούς – και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου είναι ηθοποιοί, έχω τεράστια συμπάθεια για αυτούς και δεν μου αρέσει όταν κάποιοι γίνονται σκληροί απέναντί τους».

Κατέληξε αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Ζούμε σε μια εποχή σκληρότητας και δεν χρειάζεται να συνεισφέρουμε κι εμείς σε αυτήν». Η αναφορά του ήταν μια ξεκάθαρη αιχμή κατά του Κουέντιν Ταραντίνο, ο οποίος συχνά σοκάρει το κοινό με προκλητικές δηλώσεις – συνήθως γύρω από θέματα-ταμπού για το Χόλιγουντ και τη διεθνή πολιτική.

Τον Δεκέμβριο του 2025 ο σκηνοθέτης προκάλεσε πολλές αντιδράσεις για τη σκληρή κριτική που άσκησε στους τρεις ηθοποιούς μιλώντας σε podcast του διάσημου συγγραφέα Μπρετ Ιστον Ελις. Ανέφερε ότι το βραβευμένο αριστούργημα «Θα Χυθεί Αίμα» (2007) του Πολ Τόμας Αντερσον θα βρισκόταν ψηλότερα από το Νο 5 στην προσωπική λίστα του με τις κορυφαίες ταινίες του αιώνα εάν από το καστ της έλειπε ο Πόλ Ντέινο.

«Θα είχε αρκετές πιθανότητες να βρεθεί στη δεύτερη ή και στην πρώτη θέση της λίστας μου αν δεν είχε ένα μεγάλο, γιγάντιο ελάττωμα: τον Πολ Ντέινο», είπε χαρακτηριστικά ο Ταραντίνο. «Προφανώς είναι μια ταινία για δύο και ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις είναι εξαιρετικός, αλλά ο Ντέινο είναι ο αδύναμος κρίκος, φίλε μου», συμπλήρωσε.

Ο σκηνοθέτης συνέχισε περιγράφοντας τον Ντέινο ως έναν «τόσο αδύναμο, τόσο αδιάφορο τύπο» και «τον πιο αδύναμο ηθοποιό της συνδικαλιστικής Ενωσης Screen Actors Guild», ενώ παράλληλα αποκάλυψε ότι δεν έχει απολαύσει καμία ερμηνεία του. «Δεν μου αρέσει καθόλου», δήλωσε απερίφραστα, προσθέτοντας και τους ηθοποιούς Οουεν Γουίλσον και Μάθιου Λίλαρντ, που «ούτε αυτοί μου αρέσουν – ειδικά τον Γουίλσον τον σιχαίνομαι».

Ο Κλούνεϊ έχει μοιραστεί την οθόνη με τον Λίλαρντ στη βραβευμένη με Οσκαρ ταινία του ελληνοαμερικανού σκηνοθέτη Αλεξάντερ Πέιν «Οι Απόγονοι» (2011), ενώ συμπρωταγωνίστησε με τον Γουίλσον στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Ο Απίθανος Κύριος Φοξ» του 2009, σε σκηνοθεσία Γουές Αντερσον. Δεν έχει συνεργαστεί ακόμα σε ταινία με τον Ντέινο, πολλοί από τους πρώην συνεργάτες του οποίου έσπευσαν να τον υπερασπιστούν.

Ανάμεσά τους ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Μπεν Στίλερ, ο σκηνοθέτης του «Μπάτμαν» Ματ Ριβς και ο συμπρωταγωνιστής του στην ταινία του Αντερσον, Ντάνιελ Ντέι-Λιούις – εκπρόσωποι του οποίου ανέφεραν στον Guardian ότι συμφωνεί με μια ανάρτηση στο Instagram που χαρακτηρίζει τον Ντέινο ως «έναν από τους καλύτερους και πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του».

Μιλώντας σε μια συνάντηση με φαν του λίγες μέρες μετά την κριτική του Ταραντίνο, ο Λίλαρντ παραδέχθηκε ότι τα λόγια του σκηνοθέτη τον πλήγωσαν. «Δεν θα το έλεγε για τον Τομ Κρουζ ή για κάποιον από τους κορυφαίους σταρ του Χόλιγουντ. Το είπε για μένα, που δεν είμαι τόσο δημοφιλής, οπότε ένιωσα πληγωμένος και ταπεινωμένος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο Οουεν Γουίλσον δεν έχει κάνει κάποια δήλωση μετά την κριτική του Ταραντίνο. Ο Κλούνεϊ και ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος του «Pulp Fiction» συνεργάστηκαν στην ταινία του Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ «Από το Σούρουπο Μέχρι την Αυγή», του 1996, που έγραψε ο Ταραντίνο, αλλά έκτοτε δεν έχουν ξανασυνεργαστεί και η σχέση τους δείχνει πολυτάραχη.

«Ο Κουέντιν είπε κάποιες κακίες για μένα πρόσφατα, οπότε είμαι λίγο ενοχλημένος από αυτόν», δήλωσε ο Κλούνεϊ στο περιοδικό GQ πέρυσι, συμπληρώνοντας: «Σε μια συνέντευξή του κατονόμασε ως αστέρες του κινηματογράφου τον Μπραντ Πιτ και κάποιον άλλον, αλλά όταν ρωτήθηκε “τι λες για τον Τζορτζ;”, απάντησε “αυτός δεν είναι αστέρας του σινεμά”».

