Ο Στινγκ αποζημίωσε τα μέλη των Police για απλήρωτα δικαιώματα τραγουδιών

Ο Στινγκ υποχρεώθηκε να αποζημιώσει τα άλλα δύο πρώην μέλη των Police με πάνω από μισό εκατομμύριο λίρες, καθώς, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, παραδέχθηκε ότι όλα αυτά τα χρόνια, από τη διάλυση της θρυλικής μπάντας το 1984, τους κατάβαλε ελλιπώς τα πνευματικά τους δικαιώματα.

Σε έγγραφα που κατέθεσαν στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, οι δικηγόροι του μουσικού αναφέρουν ότι ο κιθαρίστας Αντι Σάμερς και ο ντράμερ Στιούαρτ Κόουπλαντ, έλαβαν πληρωμές άνω των 595.000 λιρών (688.000 ευρώ) μετά την ολοκλήρωση των νομικών διαδικασιών, όπως μεταδίδει το BBC.

Οι Σάμερ; και Κόουπλαντ είχαν μηνύσει τον Στινγκ και την εταιρεία που διαχειρίζεται τα πνευματικά του δικαιώματα τον περασμένο Σεπτέμβριο. Οι μουσικοί ισχυρίσθηκαν ότι τους οφειλόταν από 1,72 έως 9,24 εκατ. ευρώ για τα δικαιώματα επιτυχιών του συγκροτήματος, όπως τα «Roxanne» και «Every Breath You Take». Σε ακρόαση αυτή την εβδομάδα, οι δικηγόροι τους δήλωσαν ότι οι αξιώσεις τους ίσως ξεπεράσουν τα 9,3 εκατ. ευρώ.

Ο Στινγκ αρνείται ότι οι μουσικοί δικαιούνται τμήμα του εισοδήματος που λαμβάνει από τις ψηφιακές πωλήσεις και τις πλατφόρμες ροής για τα τραγούδια. Οι κάποτε μουσικοί συνοδοιπόροι του δεν έχουν συμμετοχή στις συνθέσεις των περισσότερων επιτυχιών των Police, αλλά υποστηρίζουν ότι το 1977 οι τρεις τους είχαν συνάψει «προφορική συμφωνία» για ισοκατανομή των εσόδων, η οποία αργότερα επισημοποιήθηκε με γραπτά συμβόλαια.

Η συμφωνία αυτή αναγνώριζε πως, παρότι ο Στινγκ ήταν ο βασικός συνθέτης του συγκροτήματος, τα άλλα δύο μέλη είχαν κατά καιρούς σημαντικές συνεισφορές στα τραγούδια – όπως ο χαρακτηριστικός και πρωτότυπος ήχος της κιθάρας του Σάμερς στο κλασικό Νο.1 χιτ «Every Breath You Take» του 1983.

Ως εκ τούτου, το τρίο είχε αποφασίσει ότι όταν ένας τους λάμβανε έσοδα για τη σύνθεση ενός τραγουδιού τους, θα μοιραζόταν ένα τμήμα του ποσού –συνήθως το 15%– με τα άλλα δύο μέλη της μπάντας, εν είδει «αμοιβής ενορχήστρωσης», όπως αποκαλείται. Οι Σάμερς και Κόουπλαντ υποστηρίζουν ότι ο Στινγκ δεν τους απέδιδε το αναλογούν ποσοστό.

Κανένα από τα μέλη του συγκροτήματος δεν ήταν παρών στο δικαστήριο για την έναρξη της προκαταρκτικής ακρόασης. Ωστόσο, οι δικηγόροι του Σάμερς και του Κόουπλαντ ζήτησαν άδεια να παρουσιάσουν νέα και πρόσθετα επιχειρήματα για τις ισχυριζόμενες οφειλές του Στινγκ από όλα τα έσοδα που προήλθαν από ψηφιακές πωλήσεις και πλατφόρμες ροής, σύμφωνα με τους όρους δύο συμφωνιών τους, του 1997 και του 2016.

Ισχυρίζονται ότι η διατύπωση αυτών των συμφωνιών θα πρέπει να ερμηνεύεται υπό το πρίσμα των αλλαγών στη μουσική βιομηχανία, καθώς τα έσοδα από τις πλατφόρμες ροής έχουν αντικαταστήσει σε μεγάλο βαθμό τις πωλήσεις βινυλίου, CD και κασετών.

Στα δικαστικά έγγραφα παραδέχονται πρόσφατη πληρωμή 748.000 ευρώ από τον Στινγκ και την εταιρεία των δικαιωμάτων του, αλλά σημειώνουν πως οι τόκοι δεν είχαν προστεθεί σε αυτή την «ιστορικά χαμηλή πληρωμή», όπως την χαρακτηρίζουν. Οι δικηγόροι τους ανέφεραν στο δικαστήριο ότι η συνολική τους αξίωση «είναι πάνω από 9,24 εκατ. ευρώ» και θα είναι «σημαντικά ανώτερη» αν γίνει δικαστικά αποδεκτή η τροποποιημένη μεταξύ τους συμφωνία.

Από την άλλη πλευρά, οι δικηγόροι του Στινγκ ισχυρίζονται ότι ο μουσικός δεν θα έπρεπε να είναι υποχρεωμένος να αποδίδει στους πρώην συνοδοιπόρους του πνευματικά δικαιώματα όταν τα τραγούδια των Police αναπαράγονται σε πλατφόρμες ροής όπως το Spotify, καθώς αυτό θεωρείται «δημόσια αναπαραγωγή» και όχι πώληση.

Επιπλέον ισχυρίζονται ότι οι Σάμερς και Κόουπλαντ δεν δικαιούνται δικαιωμάτων από τις ψηφιακές πωλήσεις και τις ακροάσεις των τραγουδιών στις πλατφόρμες ροής, καθώς η πιο πρόσφατη μεταξύ τους συμφωνία του 2016 προβλέπει πληρωμές δικαιωμάτων αποκλειστικά «από τις πωλήσεις δίσκων βινυλίου και CD».

Η διαδικασία της προανάκρισης ενώπιον του αρμόδιου δικαστή ολοκληρώνεται την Πέμπτη – με την επακόλουθη δίκη να ορίζεται σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

