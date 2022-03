Πεντάγωνο: Το Κίεβο θα πέσει, όμως η αντίσταση θα είναι σκληρή

Καρέ του ουκρανικού επιτελείου – οι Αμερικανοί έχουν εξοπλίσει τους Ουκρανούς και ελπίζουν σε αντάρτικο πόλεων μετά την κατάληψη του Κιέβου | Irina Rybakova/Press service of the Ukrainian Ground Forces/Handout via REUTERS