«Παρ’ ολίγον καταστροφική καταδίωξη» από παπαράτσι για Χάρι και Μέγκαν

Ο πρίγκιπας Χάρι, η σύζυγός του Μέγκαν και η μητέρα της ενεπλάκησαν σε μια «παρ’ ολίγον καταστροφική καταδίωξη» από παπαράτσι ενώ βρισκόντουσαν σε αυτοκίονητο, γνωστοποίησε την Τετάρτη ένας εκπρόσωπος του δευτερότοκου γιου του βασιλιά Καρόλου.

Το συμβάν σημειώθηκε αφού η Μέγκαν και ο Χάρι αποχώρησαν από μια τελετή απονομής βραβείων στη Νέα Υόρκη το βράδυ της Τρίτης.

«Χθες το βράδυ, ο Δούκας, η Δούκισσα του Σάσεξ και η κυρία Ράγκλαντ ενεπλάκησαν σε μια σχεδόν καταστροφική καταδίωξη αυτοκινήτων από μία ομάδα εξαιρετικά επιθετικών παπαράτσι», ανέφερε ο εκπρόσωπος και πρόσθεσε: «Αυτή η ανελέητη καταδίωξη, που διήρκεσε κράτησε από δύο ώρες, οδήγησε σε πολλές παρλα λίγο συγκρούσεις με άλλους οδηγούς στο δρόμο, με πεζούς και δύο αστυνομικούς της Νέας Υόρκης».

Prince Harry, his wife Meghan and her mother were involved in a "near catastrophic" car chase after being followed by paparazzi, according to his spokesperson.

