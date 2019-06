Παγκόσμιος συναγερμός μετά την επίθεση σε δύο τάνκερ στον Κόλπο του Ομάν

Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει μετά τις εκρήξεις που σημειώθηκαν σε δύο δεξαμενόπλοια στον κόλπο του Ομάν, το πρωί της Πέμπτης. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο τι συνέβη, όμως οι πλοιοκτήτριες εταιρείες έκαναν λόγο για επίθεση με άγνωστο μέσο, ενδεχομένως τορπίλη.

Τα δεξαμενόπλοια εκκενώθηκαν με τη βοήθεια πλοίων του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, που βρίσκονταν στην περιοχή. Οπως ανέφεραν, μόνο ένα μέλος του πληρώματος στο ένα πλοίο τραυματίστηκε κατά την επίθεση.

Λίγο αργότερα, το ιαπωνικό υπουργείο Εμπορίου αποκάλυψε ότι τα δεξαμενόπλοια μετέφεραν φορτίο με προορισμό την Ιαπωνία. Το περίεργο είναι η επίθεση έγινε λίγο πριν την προγραμματισμένη συνάντηση του ιάπωνα πρωθυπουργού Σίντζο Αμπε στην Τεχεράνη με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο της προσπάθειας να τηρηθεί η συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικά όπλα, που έχει υπογράψει το Ιράν με τη Δύση. Η συμφωνία όμως, βρίσκεται σε κίνδυνο μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ υπό τον Ντόναλντ Τραμπ και το Ιράν απειλεί ότι δεν θα την τηρήσει. Είναι η πρώτη φορά που ιάπωνας πρωθυπουργός επισκέπτεται το Ιράν μετά την ισλαμική επανάσταση που έφερε στην εξουσία τον αγιατολάχ Χομεϊνί το 1979.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο ιρανός ηγέτης είπε στον ιάπωνα πρωθυπουργό, μετά την επίθεση, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνομιλήσει ξανά με τον Τραμπ και να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ για την συμφωνία για τα πυρηνικά. «Δεν θεωρώ ότι ο Τραμπ είναι άξιος οποιασδήποτε απάντησής μου και δεν θα του απαντήσω», δήλωσε κατηγορηματικά ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Τα πλοία που χτυπήθηκαν είναι το Front Altair με σημαία Νήσων Μάρσαλ και το Kokuka Courageous με σημαία Παναμά.

M.T Front Altair has been abandoned and its all crew has been safely picked up by nearest vessel Hyundai Dubai.

Master of Hyundai Dubai reported cause of fire on Front Altair as surface attack.

Front Altair is a loaded tanker on fire and adrift about 18 NM off our position. pic.twitter.com/QNuSbQF95b

— Maya Al Amri/قابوس (@maya_alamri2) June 13, 2019