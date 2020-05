Παγκόσμιος ενθουσιασμός για το άνοιγμα της Ακρόπολης

Ευρύτατη δημοσιότητα έλαβε παγκοσμίως η σημερινή επαναλειτουργία της Ακρόπολης, καθώς τα διεθνή μέσα ενημέρωσης την θεωρούν εμβληματική της άρσης των περιορισμών που έχουν επιβληθεί σ’ ολόκληρη την Ευρώπη για την πανδημία Covid-19.

«Μετά την απίστευτη επιτυχία της στην καταπολέμηση του κορονοϊού, η Ελλάδα ανοίγει και πάλι τους εμβληματικούς αρχαιολογικούς της χώρους», μεταδίδει το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο ABC, το οποίο έστειλε μάλιστα με την ευκαιρία αυτή στην Αθήνα τον ανταποκριτή του Τζέιμς Λόνγκμαν.

«Είχα την εξαιρετική τιμή να μου κάνει μια περιήγηση της Ακρόπολης η Λίνα Μενδώνη, η ελληνίδα υπουργός Πολιτισμού», γράφει ο βρετανός δημοσιογράφος στο Twitter. «Είχαμε όλο το μέρος δικό μας τη νύχτα πριν ανοίξει και πάλι έπειτα από εβδομάδες που ο χώρος ήταν κλειστός. Σου κόβεται η ανάσα, ιδιαίτερα το ηλιοβασίλεμα».

Το CNN αναγγέλλει στον ιστότοπό του πως η Ακρόπολη, «ένας από τους περιφημότερους πολιτιστικούς χώρους της Ελλάδας άνοιξε και πάλι σήμερα για τους επισκέπτες, αφού έμεινε κλειστός προσωρινά λόγω της πανδημίας του κορονοϊού».

Το CNN ανέφερε, επικαλούμενο τις σχετικές ανακοινώσεις του υπουργείου Πολιτισμού και της υπουργού Λίνας Μενδώνη, πως στην Ελλάδα ανοίγουν σήμερα περισσότεροι από 200 αρχαιολογικοί χώροι και «θα λειτουργούν από τις 8 π.μ. μέχρι τις 8 μ.μ. με μέτρα ασφαλείας που περιλαμβάνουν απόσταση 1,5 μέτρου ανάμεσα στους ανθρώπους και πρόβλεψη για μέγιστο αριθμό επισκεπτών ανά αρχαιολογικό χώρο».

«Θα υπάρχουν επίσης ειδικοί κανόνες για τις υγειονομικές εγκαταστάσεις, ενώ συνιστώνται η μάσκα και η χρήση αντισηπτικού για τα χέρια», προσθέτει το CNN.

As Greece reopens iconic archaeological sites after incredible success combating coronavirus, @ABC News' @JamesAALongman is in Athens where they're introducing precautions as they figure out how to welcome tourists back safely. https://t.co/8bpXG7e8lm pic.twitter.com/3Hv3wvhR9h

— ABC News (@ABC) May 18, 2020