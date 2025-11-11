Ουκρανία: Πρώην συνεργάτης του Ζελένσκι διέφυγε από τη χώρα – εμπλέκεται σε σκάνδαλο με μίζες

Σε μια περίοδο που η Ουκρανία δίνει μάχη για την επιβίωσή της απέναντι στη ρωσική εισβολή, ένα νέο μέτωπο ανοίγει στο εσωτερικό της χώρας: αυτό της διαφθοράς. Το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς ξετυλίγει μια υπόθεση που αγγίζει τον πυρήνα του ενεργειακού συστήματος της χώρας και φέρεται να εμπλέκει πρόσωπα με άμεση σχέση με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το ουκρανικό Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι διεξάγει ευρείας κλίμακας έρευνα στον ενεργειακό τομέα της χώρας, υποστηρίζοντας πως έχουν εντοπιστεί φαινόμενα προμηθειών με «μίζες» σε συναλλαγές που αφορούν τον κρατικό διαχειριστή πυρηνικής ενέργειας, Energoatom.

Το γραφείο, το οποίο λειτουργεί ανεξάρτητα από την κυβέρνηση, υποστήριξε ότι εμπλέκονται αρκετά υψηλόβαθμα πρόσωπα. Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης αναγνώρισαν έναν εξ αυτών: τον Τιμούρ Μίντιτς, επιχειρηματία και στενό συνεργάτη του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όπως μετέδωσε ο Guardian, ο Μίντιτς διέφυγε στο εξωτερικό λίγες ώρες πριν οι ερευνητές φτάσουν στο διαμέρισμά του στο Κίεβο για να πραγματοποιήσουν έρευνα.

Ο Μίντιτς είναι συνιδιοκτήτης της Kvartal 95, της εταιρείας παραγωγής τηλεοπτικού περιεχομένου, την οποία ίδρυσε ο Ζελένσκι πριν ασχοληθεί με την πολιτική, με εκτεταμένα επιχειρηματικά συμφέροντα σε διάφορους τομείς, και φέρεται πως τα τελευταία χρόνια έχει διευρύνει τόσο την επιχειρηματική όσο και την πολιτική του επιρροή.

Οι δύο άνδρες υπήρξαν φίλοι και επιχειρηματικοί συνεργάτες για χρόνια, ωστόσο, σύμφωνα με πηγή, η επικοινωνία τους έχει μειωθεί σημαντικά μετά τη ρωσική εισβολή πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Οι ηχογραφήσεις που δημοσιοποίησε το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας φέρεται να περιλαμβάνουν τις φωνές του Μίντιτς –ο οποίος θεωρείται επικεφαλής της ομάδας– και του υπουργού Δικαιοσύνης Χέρμαν Χαλουσένκο.

Σε ανακοίνωσή του, το NABU αναφέρει ότι ομάδα προσώπων συγκρότησε εγκληματική οργάνωση και δημιούργησε «ευρείας κλίμακας κύκλωμα διαφθοράς» για να επηρεάσει στρατηγικές κρατικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων και η Energoatom. Σύμφωνα με το Γραφείο, η οργάνωση απαιτούσε μίζες 10–15% από προμηθευτές προκειμένου να μην μπλοκάρονται οι πληρωμές τους ή να μην χάνουν την ιδιότητα του προμηθευτή.

Ερωτηθείς για τον Μίντιτς, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Προεδρίας ανέφερε ότι η κυβέρνηση της Ουκρανίας στηρίζει «κάθε ενέργεια που εξαλείφει τη διαφθορά» και τόνισε ότι τα στοιχεία του NABU και των άλλων σωμάτων πρέπει να εξεταστούν στο δικαστήριο.

Η υπόθεση αναδεικνύει τις μακροχρόνιες εντάσεις ανάμεσα στην προεδρική διοίκηση και τις δύο κορυφαίες ανεξάρτητες Aρχές κατά της διαφθοράς.

Τον Ιούλιο, ο Ζελένσκι υπέγραψε νόμο που περιόριζε τις εξουσίες του NABU και της Ειδικής Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς, προκαλώντας τις πρώτες σοβαρές διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησής του. Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά στο προεδρικό γραφείο, κρατώντας πανό και φωνάζοντας «Ντροπή» και «Βέτο στον νόμο».

Ο ουκρανός πρόεδρος έκανε πίσω, μετά τις αντιδράσεις αλλά και τα τηλεφωνήματα ευρωπαίων ηγετών, και ψηφίστηκε νέο νομοσχέδιο που αποκαθιστούσε τις εξουσίες των Αρχών και διασφάλιζε την ανεξαρτησία τους.

Η καταπολέμηση της διαφθοράς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, μια εξέλιξη που οι Ουκρανοί θεωρούν ζωτικής σημασίας όσο ο πόλεμος συνεχίζεται.

