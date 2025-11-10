Ουκρανία: Σκάνδαλο διαφθοράς στον τομέα της ενέργειας – Στο στόχαστρο κρατικοί λειτουργοί

Μεγάλης κλίμακας έρευνα για υπόθεση διαφθοράς που αγγίζει τον πυρηνικό ενεργειακό τομέα της Ουκρανίας διεξάγει η εθνική υπηρεσία κατά της διαφθοράς.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η κρατική εταιρεία διαχείρισης πυρηνικής ενέργειας Energoatom, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε σύστημα δωροδοκιών και αθέμιτων συναλλαγών.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ανεξάρτητης υπηρεσίας, πρώην σύμβουλος του υπουργού Ενέργειας, ο επικεφαλής ασφάλειας της Energoatom, ένας επιχειρηματίας και τέσσερις υπάλληλοι γραμματειακής υποστήριξης συμμετείχαν σε «εγκληματική οργάνωση υψηλού επιπέδου», σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Τα ονόματά τους δεν δημοσιοποιήθηκαν, ωστόσο οι κατηγορίες τους είναι ιδιαίτερα βαριές: φέρονται να είχαν στήσει ένα σύστημα που επέβαλε στις συνεργαζόμενες εταιρείες προμήθειες 10% έως 15% για να εξασφαλίσουν την ομαλή εξόφληση τιμολογίων ή για να διατηρήσουν την ιδιότητά τους ως προμηθευτές της Energoatom.

Η εταιρεία, μέσω ανακοίνωσης στο Telegram, επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε έρευνες στις εγκαταστάσεις της και τόνισε ότι συνεργάζεται με το Εθνικό Γραφείο κατά της Διαφθοράς και την Εισαγγελία. Όπως έγινε γνωστό, τρίτα πρόσωπα χωρίς επίσημη εξουσία φαίνεται πως είχαν καταφέρει να ελέγχουν μια στρατηγικής σημασίας επιχείρηση με ετήσια έσοδα που ξεπερνούν τα 200 δισεκατομμύρια χρίβνια (περίπου 4,8 δισ. δολάρια).

Το σκάνδαλο αυτό έρχεται σε μια περίοδο όπου η Ουκρανία βρίσκεται υπό διεθνή πίεση για την καταπολέμηση της διαφθοράς, καθώς η ενίσχυση του κράτους δικαίου αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για την ευρωπαϊκή της πορεία. Πέρυσι, μετά από έντονες αντιδράσεις και πολιτικό κόστος, ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναγκάστηκε να αποκαταστήσει την ανεξαρτησία δύο βασικών αντιδιαφθορικών αρχών, που είχαν προηγουμένως περιοριστεί από κυβερνητικές παρεμβάσεις.

Την ίδια στιγμή, το ενεργειακό σύστημα της χώρας βρίσκεται υπό συνεχή δοκιμασία, καθώς οι ρωσικοί βομβαρδισμοί έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε υποσταθμούς, αφήνοντας χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Αν και δεν έχουν πληγεί πυρηνικοί σταθμοί, η κατάσταση αυξάνει τους κινδύνους σε μια κρίσιμη περίοδο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας.

