EDU-Plan: Ψηφιακή «πυξίδα» του υπουργείου Παιδείας για κενά και υποδομές στα σχολεία

Σε ένα ευρύ πακέτο πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού συστήματος προχωρά το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Κεντρικός άξονας του σχεδιασμού είναι η κάλυψη των κενών στα σχολεία με την πρόσληψη περίπου 8.000 αναπληρωτών, καθώς και η δημιουργία μίας νέας ψηφιακής πλατφόρμας καταγραφής και πρόβλεψης εκπαιδευτικών κενών (EDU-Plan), η οποία θα τεθεί σε λειτουργία τον Μάρτιο του 2026.

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ανέφερε ότι η προετοιμασία για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε από τον Μάρτιο του 2025, ώστε να υπάρχει έγκαιρος προγραμματισμός διορισμών και προσλήψεων.

«Φέτος τον Αύγουστο διορίστηκαν 10.000 μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Στις δύο πρώτες φάσεις έχουν ήδη προσληφθεί 37.000 αναπληρωτές και ακολουθεί η τρίτη με επιπλέον περίπου 8.000. Το στοίχημα είναι να καλύπτουμε τα κενά, αλλά θέλουμε να αφήσουμε και μια παρακαταθήκη διαφάνειας και προγραμματισμού στην εκπαίδευση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η νέα πλατφόρμα EDU-Plan θα συγκεντρώνει στοιχεία όπως οργανικές θέσεις, λειτουργικές ανάγκες, δημογραφικά δεδομένα, αλλά και τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής μονάδας, μικρής ή μεγάλης. «Για πρώτη φορά θα έχουμε συνολική εικόνα για να προγραμματίζουμε με ακρίβεια», είπε η υπουργός.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στελέχωση δυσπρόσιτων περιοχών, με κίνητρα όπως η διπλή μοριοδότηση, η οποία ισχύει από το 2019, καθώς και παροχή στέγασης. Σε συνεργασία με δήμους, τα Υπουργεία Άμυνας και Εσωτερικών, αλλά και ιδιώτες, αξιοποιούνται δημοτικές και στρατιωτικές κατοικίες, ενώ προβλέπονται και φορολογικά κίνητρα για όσους νοικιάζουν κατοικίες σε αναπληρωτές.

Παράλληλα, μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, θεσπίζεται επίδομα στέγασης και μετακίνησης έως 150 ευρώ, μηνιαίως.

Στο σκέλος των υποδομών, η κ. Ζαχαράκη ανακοίνωσε την τοποθέτηση 2.900 νέων διαδραστικών πινάκων (συνολικά 36.000 στα σχολεία), την αναβάθμιση βιβλιοθηκών μέσω ΕΣΠΑ και την πρόσληψη 400 βιβλιοθηκονόμων για πρώτη φορά στα σχολεία.

Παράλληλα, επεκτείνεται το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» , με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση περισσότερων από 2.000 σχολείων έως το 2028, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 150 εκατ. ευρώ ετησίως.

Ειδική αναφορά έγινε στη δημιουργία χώρων δημιουργίας και χειροτεχνίας (craft corners) στα σχολεία, στους οποίους θα καλλιεργείται η δημιουργικότητα μέσα από πρακτικές δραστηριότητες. «Η χειροτεχνία είναι η ευφυΐα των χεριών», είπε χαρακτηριστικά.

Η υπουργός ανακοίνωσε επίσης την έναρξη πιλοτικού προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση του ChatGPT στη διδασκαλία, σε συνεργασία με την OpenAI και με χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση. «Πιστεύω σε μια τάξη που έχει τόσο τον διαδραστικό πίνακα και τον 3D εκτυπωτή, όσο και μια γωνιά χειροτεχνίας και πολιτισμού», σημείωσε.

Στο πεδίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η υπουργός επιβεβαίωσε ότι εφαρμόζεται πλέον η ρύθμιση για τις διαγραφές «αιώνιων» φοιτητών, με δεύτερη ευκαιρία για όσους έχουν ολοκληρώσει το 70% των σπουδών τους και παραμένουν ενεργοί τα τελευταία δύο έτη. Όπως είπε, 30.000–35.000 φοιτητές έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Για τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, ανέφερε πως έχουν υποβληθεί 12 αιτήσεις, εγκρίθηκαν 4 και ολοκληρώνεται η πιστοποίηση των προγραμμάτων τους, μεταξύ αυτών και τριών Νομικών Σχολών. Διατηρείται η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής για όλους τους υποψηφίους.

«Η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις να γίνει περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης», τόνισε κλείνοντας. «Θέλουμε να δώσουμε επιλογές στα παιδιά, να τα εμπνεύσουμε να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και να μείνουν στη χώρα».

