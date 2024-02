Οργή αγροτών: Τα τρακτέρ επέστρεψαν στις Βρυξέλλες

Περίπου 300 τρακτέρ συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο του Συμβουλίου της ΕΕ στις Βρυξέλλες το μεσημέρι της Δευτέρας, τη στιγμή που συνεδρίαζαν σε αυτό οι υπουργοί Γεωργίας της Ενωσης, και ενώ 900 τρακτέρ, συνολικά, είχαν παραλύσει την βελγική πρωτεύουσα.

Οι δρόμοι των Βρυξελλών κοντά στην πλατεία Σούμαν θύμιζαν πεδίο μάχης το απόγευμα, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ. Οι αγρότες, πολύ πιο οργισμένοι αυτή τη φορά, σε σχέση με την προηγούμενη διαδήλωση της 1ης Φεβρουαρίου, κάψανε λάστιχα και άχυρα και πέταξαν κοπριές, μανταρίνια και αυγά προς τη μεριά των αστυνομικών που είχαν στήσει οδοφράγματα πέριξ του κτιρίου του Συμβουλίου.

BREAKING: Farmers protesting against the EU’s Green Deal are attacking the buildings of EU institutions across Brussels. Via @RMXnews pic.twitter.com/RqeuMboqiw — Visegrád 24 (@visegrad24) February 26, 2024

Η ένταση είχε κορυφωθεί, νωρίτερα την ίδια ημέρα, όταν οι αγρότες έσπασαν οδόφραγμα της αστυνομίας με τα τρακτέρ, οπότε οι Αρχές «απάντησαν» με εκτοξευτήρες νερού.

Μαζί με τους βέλγους αγρότες, τη Δευτέρα διαδήλωσαν και συνδικάτα από την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία και τη Γερμανία, σύμφωνα με τον βελγικό Τύπο.

Farmers in Brussels have sprayed police with manure and pelted them with bottles and eggs to protest what they say is the increasing unsustainability of their jobs Read more: https://t.co/FiL2PEyPyE pic.twitter.com/3qG9Adhc9G — Sky News (@SkyNews) February 26, 2024

Μεταξύ των κύριων αιτημάτων των αγροτών που, όπως οι ίδιοι λένε, δεν έχουν ακόμη εισακουστεί, είναι: δίκαια εισοδήματα, μείωση διοικητικών βαρών, τέλος συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με χώρες που δεν υπάγονται στους ίδιους κανόνες (π.χ. Mercosur) και αύξηση του προϋπολογισμού για την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ).

Ανάλογα αιτήματα έχουν διατυπώσει πολλοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι σε ολόκληρη τη Γηραιά Ηπειρο, ανάμεσά τους και οι έλληνες συνάδελφοί τους, οι οποίοι την περασμένη εβδομάδα διοργάνωσαν μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.

Hundreds of Belgian farmers descended on Brussels, where EU agriculture ministers will meet today. In chaotic scenes, police met the rowdy crowd with water cannons, as protesters set fire to tires, dumped manure on the street and defied barricades. 🔗 https://t.co/kUCLPB2vfw pic.twitter.com/ePxcBAAvCd — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) February 26, 2024

«Yπάρχει χώρος (για τροποποιήσεις) εντός των ισχυόντων κανόνων», εκτίμησε ο γάλλος υπουργός Γεωργίας Μαρκ Φεσνό κατά την άφιξή του στις Βρυξέλλες.

«Υπάρχει πολύς θυμός για τις αθετημένες υποσχέσεις: αυτή είναι μια ευκαιρία για απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, η τρέχουσα ΚAΠ είναι ένα γραφειοκρατικό τέρας. Η δουλειά στα χωράφια και όχι η γραφειοκρατία πρέπει να είναι η ημερήσια διάταξη», δήλωσε ο γερμανός ομόλογός του Τζεμ Οζντεμίρ.

Αντιπροσωπεία αγροτών έγινε δεκτή της Δευτέρας από τη βελγική προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά τη συνάντηση των υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, στα κτίρια του Συμβουλίου, ανακοίνωσε η βελγική προεδρία.

