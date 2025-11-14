Ολομέτωπη ρωσική επίθεση στο Κίεβο – Χτυπήματα σε κάθε συνοικία

Η Ρωσία επιτέθηκε σε «κάθε συνοικία» του Κιέβου, νωρίς το πρωί της Παρασκευής, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις σε όλη την ουκρανική πρωτεύουσα. Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media έδειχναν διάφορα σημεία να φλέγονται και κατοίκους συγκεντρωμένους σε δρόμους γεμάτους συντρίμμια, έξω από πολυκατοικίες.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο, τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 15 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και μια έγκυος γυναίκα.

Οι Αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια έως ότου λήξει ο συναγερμός αεροπορικής επιδρομής. Προειδοποίησαν δε ότι ενδέχεται να υπάρξουν διακοπές ρεύματος και νερού.

«Οι Ρώσοι χτυπούν κατοικημένα κτίρια. Υπάρχουν πάρα πολλές κατεστραμμένες πολυκατοικίες, σχεδόν σε κάθε συνοικία», έγραψε στo Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου.

Είπε ότι χρησιμοποιήθηκαν τόσο drones όσο και πύραυλοι και ότι σωστικά συνεργεία επιχειρούν σε αρκετές γειτονιές.

Ο Κλίτσκο ανέφερε ότι το σύστημα θέρμανσης του Κιέβου υπέστη επίσης ζημιές, με τη λειτουργία να έχει διακοπεί σε μία συνοικία.

Στην περιοχή Νταρνίτσκι, συντρίμμια έπεσαν στην αυλή μιας πολυκατοικίας και στον χώρο ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος. Στην περιοχή Ντνιπρόβσκι, υπήρξαν ζημιές σε τουλάχιστον τρεις πολυκατοικίες. Στην περιοχή Ποντίλσκι, ζημιές υπέστησαν πέντε κατοικίες και ένα μη οικιστικό κτίριο.

Αρκετές πυρκαγιές προκλήθηκαν από την πτώση συντριμμιών και σε άλλα σημεία της πόλης.

Στην ευρύτερη περιοχή του Κιέβου, ρωσικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε κρίσιμες υποδομές, όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Μίκολα Καλάσνικ.

