Ολοι οι άνθρωποι της Ενέργειας (στο Ζάππειο)

Ηταν τον περασμένο Μάρτιο, στο Χιούστον, όταν συμφωνήθηκε ότι η Διάσκεψη P TEC θα γίνει στην Αθήνα, 6 και 7 Νοεμβρίου. Στη μία άκρη του τηλεφώνου ήταν ο έλληνας υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, εμπνευστής της πρωτοβουλίας για τη φιλοξενία της διοργάνωσης, και στην άλλη ο Κρις Ράιτ, υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Η συγκυρία ήταν κάτι παραπάνω από ευνοϊκή. Ο κ. Παπασταύρου είχε βρεθεί στην ενεργειακή «καρδιά» των ΗΠΑ, το Τέξας, στην έδρα των κολοσσών Chevron και Exxon Mobil, για επαφές ως προς τις έρευνες στη νοτιοανατολική Μεσόγειο για υδρογονάνθρακες, αυτές που μπορούν, αν και εφόσον ευοδωθούν, να αλλάξουν θεαματικά τη ρότα της χώρας.

Πολλαπλές επισκέψεις στην άλλη όχθη του Ατλαντικού και μπαράζ συναντήσεων, λειτούργησαν ως ικανή και αναγκαία συνθήκη, εωσότου τα πράγματα πάρουν τον δρόμο τους, και ο Πρωθυπουργός, μαζί με τον κ. Παπασταύρου, αρχίζουν να χαρακτηρίζουν – μετά τη συμφωνία και με τη Chevron – την Ελλάδα ως ενεργειακό κόμβο στην περιοχή, συνδιαμορφωτή των εξελίξεων.

Τώρα που έφθασε και η στιγμή για τη Διάσκεψη, αξίζει τον κόπο να δούμε ποιοι έρχονται, από πού, και ποια σχέδια κομίζουν. Τόσο τα πρόσωπα από τις ΗΠΑ όσο και αυτά από τη Γηραιά Ηπειρο, και δη από 25 χώρες.

Νταγκ Μπέργκαμ

Ισως δεν το γνωρίζουν πολλοί, αλλά ο πανίσχυρος υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ την εποχή που ήταν φοιτητής εργαζόταν ως καπνοδοχοκαθαριστής, για να χρηματοδοτεί τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Ντακότα – αργότερα έκανε και MBA στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Κυβερνήτης της Βόρειας Ντακότα από το 2016, ανώτερο στέλεχος της Microsoft, επενδυτής που έχει πάρει υψηλά ρίσκα, και σήμερα δισεκατομμυριούχος.

Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε, είχε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον κ. Παπασταύρου, απευθύνοντάς του πρόσκληση για επίσκεψη στην Αμερική. Ο Μπέργκαμ θεωρείται ο ιθύνων νους πίσω από μια συνάντηση στην οποία συμμετείχε προνομιακά η Ελλάδα, κι ενώ στο τραπέζι κάθονταν εταιρείες φυσικού αερίου με ηχηρά ονόματα. Είναι η δεύτερη φορά που θα ταξιδέψει στη χώρα μας, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Την πρώτη, είχε επισκεφθεί τη Ρεβυθούσα, δίνοντας ώθηση στα σχέδια που θέλουν τη χώρα μας ως πύλη εισόδου αμερικανικού φυσικού αερίου.

Κρις Ράιτ

Με ισχυρή δόση αυτοσαρκασμού, προσδιορίζεται ως τεχνολογικό «nerd» που έγινε επιχειρηματίας. Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ είναι μηχανικός, πλην όμως δηλώνει ανθρωπιστής που οραματίζεται τα οφέλη της ενέργειας, να τα καρπώνεται και ο τελευταίος κάτοικος του πλανήτη. Η εκστρατεία του #ThankYouNorthFace έγινε viral με πάνω από πέντε εκατομμύρια προβολές, πυροδοτώντας συζήτηση για τις πολλαπλές αποδοτικές χρήσεις του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σε προϊόντα καθημερινής χρήσης. Θα έχει τετ α τετ με τον έλληνα υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας την πρώτη ημέρα της Διάσκεψης, ανοίγοντας ουσιαστικά τις εργασίες της.

Τι είναι το P-TEC;

Η Σύμπραξη για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation – P-TEC) ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του πρώην υπουργού Ενέργειας των Η.Π.Α., Ρικ Πέρι, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών (Three Seas Initiative).

Η Πρωτοβουλία των Τριών Θαλασσών υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ενωση, τις Ηνωμένες Πολιτείες και, ολοένα και περισσότερο, από άλλους εταίρους, όπως η Γερμανία και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Στόχος της είναι η ενίσχυση της ενεργειακής διασυνδεσιμότητας, της ασφάλειας και της συνεργασίας ανάμεσα στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρωτοβουλία P-TEC εστιάζει σε κοινές ενεργειακές υποδομές (δίκτυα ηλεκτρισμού, αγωγούς, μεταφορές), με στόχο τη δημιουργία βιώσιμης, ανθεκτικής και συνεργατικής ενεργειακής αγοράς, που θα αποφέρει οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.

Οι υψηλές παρουσίες

Εκτός των δύο παραπάνω υπουργών, στην Αθήνα θα βρεθούν επίσης ο αμερικανός αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μάικλ Ρήγας και ο Τζέικομπ Χέλμπεργκ, υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για την Οικονομική ανάπτυξη, την Ενέργεια και το Περιβάλλον.

Οι ευρωπαϊκές παρουσίες αναμένεται να είναι οι εξής:

Oυγγαρία, Csaba Lantos, υπουργός Ενέργειας.

Κόσοβο, Liburn Aliu, υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Υποδομών, και Artane Rizvanolli, υπουργός Οικονομίας.

Λετονία, Kaspars Melnis, υπουργός Κλίματος και Ενέργειας.

Mολδαβία, Dorin Junghietu, υπουργός Ενέργειας.

Μαυροβούνιο, Admir Šahmanović, υπουργός Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων.

Βόρεια Μακεδονία, Sanja Božinovska, υπουργός Ενέργειας, Ορυκτών Πόρων και Μεταλλευμάτων.

Πολωνία, Miłosz Motyka, υπουργός Ενέργειας.

Ρουμανία, Bogdan Gruia Ivan, υπουργός Ενέργειας.

Σερβία, Dubravka Đedović Handanović, υπουργός Ορυκτών Πόρων και Ενέργειας.

Σλοβακία, Denisa Saková, υπουργός Οικονομίας.

Σλοβενία, Bojan Kumer, υπουργός Περιβάλλοντος, Κλίματος και Ενέργειας.

Ουκρανία, Svitlana Grynchuk, υπουργός Ενέργειας.

Aλβανία, Belinda Balluku, υπουργός Υποδομών και Ενέργειας.

Aυστρία, Wolfgang Hattmannsdorfer, υπουργός Οικονομίας, Ενέργειας και Τουρισμού.

Bοσνία-Ερζεγοβίνη, Vedran Lakić, υπουργός Ενέργειας, Ορυκτών Πόρων και Βιομηχανίας.

Bουλγαρία, Zhecho Stankov, υπουργός Ενέργειας.

Κροατία, Ante Šušnjar, υπουργός Οικονομίας.

Κύπρος, Γιώργος Παπαναστασίου, υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Τσεχία, Lukáš Vlček, υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου.

Eσθονία, Andres Sutt, υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Ευρωπαϊκή Ενωση, Ditte Juul Jorgensen, Γενική Διευθύντρια Ενέργειας (Κομισιόν)

Γεωργία, Mariam Kvrivishvili, υπουργός Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Γερμανία, Katherina Reiche, υπουργός Οικονομικών και Ενέργειας.

Οι εταιρείες

Διεθνείς εταιρείες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν είναι οι:

DTEK, Google, Westinghouse, Venture Global LNG, Excelerate Energy, Baker Hughes, Cheniere, Woodside Energy, ExxonMobil, Global Vision, Concelex, Italgas, Amazon, E-INFRA, ConocoPhillips, LNG Allies, EQT.

Ο κ. Παπασταύρου, σε συνεντεύξεις του, έχει κάνει λόγο για «συμφωνίες που θα μας εκπλήξουν θετικά», τονίζοντας ότι καταφθάνουν 300 εκπρόσωποι μεγάλων εταιρειών από Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, «προκειμένου να συζητήσουν για επενδύσεις στην περιοχή. Η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο χρειάζεται ενίσχυση και αύξηση των υποδομών, χρειάζεται αγωγούς, νέα FSRU, που όχι μόνο γεωστρατηγικά, αλλά και οικονομικά -με τις επενδύσεις αυτές- ωφελούν τη χώρα μας».

Το πρόγραμμα της Διάσκεψης

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 (8.30 π.μ. – 9.00 μ.μ.) – P-TEC Business Forum

Την πρώτη ημέρα του Συνεδρίου συμμετέχοντες υπουργοί, θεσμικοί εκπρόσωποι, διεθνείς οργανισμοί και στελέχη κορυφαίων επιχειρήσεων του ενεργειακού τομέα από Αμερική, Ευρώπη και Ελλάδα συζητούν για τις νέες ενεργειακές τάσεις και τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων για μια ασφαλή, βιώσιμη και ανταγωνιστική ενεργειακή αγορά.

Εχει προγραμματιστεί fire-side chat με τους κ. Παπασταύρου και Ράιτ. Θα ακολουθήσει η ομιλία του Μπέργκαμ.

Στις θεματικές ενότητες, που θα αναλυθούν στα πάνελς, περιλαμβάνονται: ο ρόλος του φυσικού αερίου στη νέα ενεργειακή γεωγραφία της Ευρώπης, ο κάθετος διάδρομος του φυσικού αερίου, η προσέλκυση κεφαλαίων για επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, η συμβολή της ενέργειας στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ενεργειακών συστημάτων και οι αναδυόμενες τεχνολογίες.

Η πρώτη ημέρα θα ολοκληρωθεί με επίσημο δείπνο υψηλών προσκεκλημένων. Ιδιαίτερης σημασίας είναι το πάνελ αφιερωμένο στην Ελλάδα, στο οποίο η πολιτική ηγεσία θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα, καθώς και τον μακροπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό στον τομέα της ενέργειας.

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 (8.30 π.μ. – 2.15 μ.μ.) – P-TEC Ministerial

Η δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου είναι αφιερωμένη στις υπουργικές εργασίες του P-TEC, με τη συμμετοχή υπουργών Ενέργειας και υψηλόβαθμων εκπροσώπων από τις συμμετέχουσες χώρες. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της επάρκειας εφοδιασμού, στη διαμόρφωση στρατηγικών για βιώσιμες ενεργειακές υποδομές, καθώς και στον ρόλο του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ως μοχλού ανταγωνιστικότητας και περιφερειακής σταθερότητας.

