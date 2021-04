Η Ευρώπη -και η Ελλάδα- σκύβει πάνω από τη Λιβύη

Τις τελευταίες ώρες η διεθνής κινητικότητα περί το Λιβυκό έχει πάρει τη μορφή επισκέψεων ευρωπαίων πολιτικών παραγόντων στην Τρίπολη, κάτι που αναδεικνύει και τη μεγάλη σημασία του ταξιδιού του έλληνα Πρωθυπουργού: πρώτα απ’ όλα φανερώνει ότι τώρα είναι η πλέον κατάλληλη στιγμή ώστε να δηλωθεί και το ιδιαίτερο ελληνικό ενδιαφέρον στη «μεταβατική» κυβέρνηση, παράλληλα με το καθαυτό ευρωπαϊκό.

Την Τρίτη 6 Απριλίου λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης θα έχει την ευκαιρία να μιλήσει με το ντόπιο πολιτικό προσωπικό που ανέλαβε την ευθύνη να οδηγήσει τη Λιβύη αναίμακτα σε δημοκρατικές εκλογές. Και ασφαλώς θα θίξει το θέμα του προκλητικού για τη διεθνή νομιμότητα και καταστροφικού για τα ελληνικά συμφέροντα «τουρκολιβυκού μνημονίου» των Ερντογάν και Σαράζ, η κατάργηση του οποίου είναι εκ των ων ουκ άνευ για την ομαλοποίηση των διμερών σχέσεων Ελλάδος – Λιβύης.

Η επίσκεψη Μητσοτάκη θα γίνει μία ημέρα ύστερα από την επίσκεψη του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ο οποίος μετέβη στην Τρίπολη τη Δευτέρα 5 Απριλίου και είχε επαφές με τα πρόσωπα-κλειδιά της παρούσης φάσης: τον πρωθυπουργό Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά, τον πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου Μοχάμεντ Γιούνις αλ-Μένφι και την υπουργό Εξωτερικών Νάιλα Μοχάμεντ ελ-Μανγκούς.

Τους ίδιους παράγοντες θα δει και ο κ. Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια. Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι το ιταλικό πρακτορείο ANSA αναφέρθηκε και σε ταυτόχρονη σχεδόν επίσκεψη του ιταλού πρωθυπουργού Μάριο Ντράγκι.

Ο Μισέλ είπε στους Λίβυους ότι πήγε εκεί κομίζοντας τις ελπίδες των Βρυξελλών για σταθερότητα, ασφάλεια και ευημερία στη χώρα υπό τη «μεταβατική» κυβέρνησή της, ενώ τους ανακοίνωσε και ότι το διπλωματικό γραφείο της Ενωσης θα επαναλειτουργήσει στην Τρίπολη κατά το τέλος του μήνα. Ο Μισέλ υποσχέθηκε ευρωπαϊκή χείρα βοηθείας και όσον αφορά την οικονομική ανασυγκρότηση.

I came to Tripoli in a moment of hope and challenges.

The EU stands by the Libyan people and its new leadership.

We are ready to increase our support to a unified, sovereign, stable and prosperous Libya @Dabaibahamid pic.twitter.com/kAtI77P19V

— Charles Michel (@eucopresident) April 4, 2021