Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας (GUR) υποστήριξε τη Δευτέρα ότι όπλα αμερικανικής κατασκευής και όπλα που κατασκευάσθηκαν σε δυτικές χώρες, τα οποία σύμφωνα με διάφορες αναφορές χρησιμοποιήθηκαν από ένοπλα τμήματα της Χαμάς σε μάχες κατά του Ισραήλ το Σαββατοκύριακο, μεταφέρθηκαν στη παλαιστινιακή σουνιτική οργάνωση από τη Ρωσία.

Στη σχετική ανακοίνωση της GUR υποστηρίζεται ότι τα εν λόγω όπλα κατασχέθηκαν από ρωσικά στρατεύματα στο ουκρανικό μέτωπο και ότι η παράδοσή τους στη Χαμάς συνιστά μία «μεγάλης κλίμακας προβοκάτσια κατά της Ουκρανίας».

«Το επόμενο βήμα, σύμφωνα με το σχέδιο των Ρώσων, θα πρέπει να είναι οι ψεύτικες κατηγορίες κατά ουκρανών στρατιωτικών ότι πουλάνε δυτικά όπλα σε τρομοκράτες σε τακτική βάση», προειδοποίησε η υπηρεσία.

Στην ανακοίνωση της GUR δεν διευκρινίζεται τι είδους όπλα είναι αυτά, αν και πηγές προσκείμενες στη Χαμάς έχουν δημοσιεύσει βίντεο με μαχητές της ομάδας να φέρουν όπλα παρόμοια με αμερικανικά τυφέκια εφόδου M4.

Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών ανέφερε επίσης στην ανακοίνωσή της ότι η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις δηλώσεις του πρώην αξιωματικού της ουκρανικής συνοριοφυλακής Ρουσλάν Σιροβόι στη μάχη προπαγάνδας της.

Την Κυριακή, τα ρωσικά κανάλια Telegram ανέβασαν πράγματι ένα βίντεο του «προδότη» –κατά την GUR– Σιροβόι στο οποίο έλεγε ότι εργάζεται για τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας από το 2014. «Χάρη στον Σιροβόι ήταν δυνατό να πραγματοποιηθούν ακριβείς επιθέσεις πυροβολικού και αεροπορίας σε εγκαταστάσεις των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων», ανέφερε το ρωσικό κανάλι Unofficial Bezsonov στο Telegram. Δεν γίνεται, ωστόσο, καμία αναφορά για την υποτιθέμενη προμήθεια όπλων στη Χαμάς σε αυτό το πλαίσιο.

Ο αντιπρόεδρος Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ υποδέχθηκε από την πλευρά του την ανακοίνωση της GUR σχολιάζοντας ότι όπλα που μεταφέρθηκαν στην Ουκρανία από τις δυτικές χώρες «χρησιμοποιήθηκαν ενεργά εναντίον του Ισραήλ».

Δεν ανέφερε από ποιον χρησιμοποιούνται τα όπλα, ούτε παρέθεσε αποδεικτικά στοιχεία, ωστόσο πρόσθεσε: «Και θα γίνει μόνο χειρότερο. Να περιμένετε πυραύλους, άρματα μάχης και, πολύ σύντομα, νέα αεροπλάνα από το Κίεβο στη μαύρη αγορά».

Well, NATO buddies, you've really got it, haven't you?

The weapons handed to the nazi regime in Ukraine are now being actively used against Israel.

And it's only going to get worse. Do expect missiles, tanks, and, quite soon, planes fresh from Kiev in the black market.

