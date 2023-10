Οι Ισραηλινοί χτύπησαν το αεροδρόμιο της Δαμασκού λίγο πριν προσγειωθεί ο ιρανός ΥΠΕΞ

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) βομβάρδισε το μεσημέρι της Πέμπτης το αεροδρόμιο της Δαμασκού, λίγα λεπτά πριν την προσγείωση του αεροσκάφους του ιρανού υπουργού Εξωτερικών, που υποχρεώθηκε να επιστρέψει στην Τεχεράνη.

Οι πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στην πλατφόρμα Χ λίγο μετά τις 15.00 (ώρα Ελλάδος) επιβεβαιώθηκαν και σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, πρόκειται για διπλό πυραυλικό χτύπημα των IDF στο διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού και σε αυτό στο Χαλέπι.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Αμυνας της Συρίας, από την επίθεση των Ισραηλινών υπέστησαν σοβαρές ζημιές οι διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης που πλέον δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν πτήσεις, με αποτέλεσμα να κλείσουν αμφότερα τα αεροδρόμια.

Damascus International Airport and Aleppo Airport in Western Syria were both Targeted today by the Isreali Air Force resulting in such Serious Damage that the Airports are currently Closed to any and all Flights including a Aircraft from the Iranian Government reportedly carrying… pic.twitter.com/I6aTbt4sgj — OSINTdefender (@sentdefender) October 12, 2023

Κατά πληροφορίες, τα ισραηλινά χτυπήματα έγιναν λίγο πριν προσγειωθεί στη Δαμασκό το Airbus A340-313 που μετέφερε τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Χοσεΐν Αμιρ Αμπντολαχιάν (Hossein Amir-Abdollahian) και αντιπροσωπεία των Φρουρών της Επανάστασης ενόψει των προετοιμασιών για τη «Μεγάλη Παρασκευή» 13 Οκτωβριου (σ.σ. σύμφωνα με το ερευνητικό ινστιτούτο «Middle East Media Research Institute» (MEMRI) η Χαμάς καλεί σε «ιερό πόλεμο» όλους τους μουσουλμάνους αποκαλώντας την αυριανή ημέρα ως «Παγκόσμια Ημέρα Τζιχάντ»).

BREAKING: The Israel Air Force struck Damascus International Airport in Syria just minutes a plane with Iran's Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian on board. Instead of landing, the plane is now heading home to Tehran pic.twitter.com/xBkCZEUlNT — Visegrád 24 (@visegrad24) October 12, 2023

Αλλες πληροφορίες – που δεν κατέστη δυνατόν να επιβεβαιωθούν- αναφέρουν ότι με το ίδιο αεροσκάφος μεταφέρονταν αντιαρματικά βλήματα για τις δυνάμεις της Χεζμπολάχ.

Την είδηση της διπλής πυραυλικής επίθεσης των Ισραηλινών σε Δαμασκό και Χαλέπι, επιβεβαίωσαν και ισραηλινά μέσα, όπως ή εφημερίδα Haaretz και το δίκτυο i24News (βίντεο κάτω).

Israel has taken the rare step of acknowledging its air-strikes on targets in Syria @jregevi24news explains the reasoning behind Israel taking responsibility after striking the international airports in Aleppo and Damascus pic.twitter.com/IxCfY1nHIc — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 12, 2023

Nωρίτερα σε δηλώσεις του στην ιρανική τηλεόραση ο Χοσεΐν Αμιρ Αμπντολαχιάν κατηγόρησε το Ισραήλ ότι επιδιώκει μια «γενοκτονία» με την πολιορκία της Λωρίδας της Γάζας.

«Σήμερα, η συνέχιση των εγκλημάτων πολέμου από τον Νετανιάχου και τους Σιωνιστές κατά των αμάχων της Γάζας, που έχουν τεθεί υπό πολιορκία, με διακοπή υδροδότησης, ηλεκτροδότησης και απαγόρευση εισόδου φαρμάκων και τροφίμων, έχει δημιουργήσει συνθήκες όπου οι Σιωνιστές επιδιώκουν μια γενοκτονία όλων των ανθρώπων στη Γάζα», κατήγγειλε, υποστηρίζοντας ότι «ο πόλεμος που βλέπουμε σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, δεν είναι μόνο ο πόλεμος των Σιωνιστών εναντίον της Χαμάς, είναι ο πόλεμος των Σιωνιστών εναντίον όλων των Παλαιστινίων».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News