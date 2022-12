Οι Αργεντινοί έριξαν τα τείχη για τον Μέσι και την παρέα του

Παράνοια. Ισως μόνο αυτή η λέξη μπορεί να περιγράψει όσα εξελίσσονται από το πρωί της Τρίτης στην Αργεντινή. Σε μία χώρα που εκατομμύρια άνθρωποι ζουν για το ποδόσφαιρο και ποδοσφαιριστές όπως ο Μαραντόνα ή ο Μέσι λατρεύονται σαν Θεοί, ήταν αναμενόμενο πως η υποδοχή των θριαμβευτών του Κατάρ θα προκαλούσε πανζουρλισμό.

Όλα άρχισαν περίπου 2,5 ώρες μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας τοπική ώρα (07:23 ώρα Ελλάδας), με την πτήση από την Ρώμη προς το Μπουένος Aιρες να φτάνει στον προορισμό της και λίγη ώρα αργότερα να ξεπροβάλλει στην πόρτα του αεροπλάνου η πιο διάσημη φιγούρα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, αυτή του Λιονέλ Μέσι.

Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας κατέβηκε τα σκαλιά και πάτησε το πόδι του στο αεροδρόμιο της Εσέισα κρατώντας σφιχτά στα χέρια του το πολυπόθητο τρόπαιο του Μουντιάλ, για το οποίο τόσο πολύ μόχθησε όλα αυτά τα χρόνια που παίζει ποδόσφαιρο.

Σε λίγο, τόσο εκείνος όσο και οι συμπαίκτες του ανέβηκαν στο ανοιχτό λεωφορείο που τους περίμενε, για να ακολουθήσουν σκηνικά απείρου κάλλους με εκατοντάδες χιλιάδες οπαδούς να πολιορκούν το λεωφορείο επιχειρώντας να προσεγγίσουν τα είδωλά τους και να τους αποθεώσουν.

This was 3.30am in Buenos Aires as Argentina’s World Cup winners returned home! 🤩🇦🇷 pic.twitter.com/lKB7Ob9Ble

— Ben Jacobs (@JacobsBen) December 20, 2022