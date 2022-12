Ταϊλάνδη: Διασώθηκε ένας ακόμα ναυτικός – μάχη με τον χρόνο για τους υπόλοιπους 29 αγνοούμενους

Eνας ναύτης εντοπίστηκε ζωντανός στη θάλασσα την Τρίτη, μετά το ναυάγιο κορβέτας του πολεμικού ναυτικού της Ταϊλάνδης, που σημειώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στα ανοικτά της Μανγκ Σαφάν.

«Εντοπίσαμε κάποιον. Είναι καλά στην υγεία του», δήλωσε ο αξιωματούχος αυτός, όμως πρόσθεσε ότι άλλοι 29 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. «Είναι ένα καλό νέο, που δείχνει ότι μπορούμε να εντοπίσουμε και άλλους», είπε ο επικεφαλής του πολεμικού ναυτικού της χώρας, Πιτσάι Λορτσουσακούλ..

Από τα 105 μέλη του πληρώματος της κορβέτας «HTMS Sukhothai», έχουν διασωθεί 76 και 29 εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Κάποιοι από τους διασωθέντες έχουν διακομιστεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο στο Σαταχίπ.

Ο ταϊλανδός πρωθυπουργός Πραγιούτ Τσαν-Ο –Τσα, που είναι και υπουργός Αμυνας, δήλωσε ότι υπάρχουν «περίπου πέντε σοβαρά τραυματίες».

Rescued Thai navy sailors arrive at pier after vessel sinks. " "I swam for three hours. Ship could not get close due to the waves." – AFP pic.twitter.com/bpACR9dEWH

— Zabby (@ZabbyYT) December 19, 2022