Ο Τραμπ συγκαλεί παγκόσμια σύνοδο για τη Γάζα στην Αίγυπτο (Axios)

Η Μέση Ανατολή ετοιμάζεται να βρεθεί για ακόμη μια φορά στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, σχεδιάζει να συγκαλέσει σύνοδο κορυφής παγκόσμιων ηγετών για τη Γάζα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αίγυπτο την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τέσσερις πηγές με γνώση των σχεδίων, που μίλησαν στο Axios.

Η πρωτοβουλία αυτή, εφόσον πραγματοποιηθεί, ενδέχεται να δώσει νέα ώθηση στο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για τη Γάζα, σε μια περίοδο που παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα σχετικά με τη μεταπολεμική διακυβέρνηση, την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση της περιοχής.

Στο παρασκήνιο, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, τη σύνοδο οργανώνει ο αιγύπτιος πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, ο οποίος έχει ήδη απευθύνει προσκλήσεις σε αρκετούς ευρωπαίους και άραβες ηγέτες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη διάσκεψη αναμένεται να συμμετάσχουν αρχηγοί κρατών ή υπουργοί Εξωτερικών από τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία, την Τουρκία, τη Σαουδική Αραβία, το Πακιστάν και την Ινδονησία.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεν αναμένεται να παραστεί στη συγκεκριμένη φάση, αν και η Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ θα συμμετάσχει κανονικά στη σύνοδο. Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

Σύμφωνα με τον έως τώρα προγραμματισμό, ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα), όπου θα απευθύνει ομιλία στην Κνεσέτ και θα συναντηθεί με οικογένειες ομήρων.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας θα μεταβεί στο Κάιρο για συνομιλίες με τον πρόεδρο Σίσι και για να συμμετάσχει στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας για τη Γάζα, παρουσία των άλλων εγγυητριών χωρών – της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας.

Η σύνοδος κορυφής των ηγετών αναμένεται να διεξαχθεί την Τρίτη το πρωί στο Σαρμ ελ-Σέιχ, όπου πραγματοποιήθηκαν και οι διαπραγματεύσεις για την ειρηνευτική συμφωνία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν αποκλείεται να επισπευσθεί και να διεξαχθεί τη Δευτέρα, εφόσον ολοκληρωθούν οι απαραίτητες προπαρασκευές.

