Ο Τραμπ παίρνει εξιτήριο δηλώνοντας: «Μη φοβάστε τον κορoνοϊό»

Την αναχώρησή του από το Walter Reed στις 18:30 ώρα ΗΠΑ (01.30 ώρα Ελλάδος) ανακοίνωσε στο Twitter ο πρόεδρος Τραμπ.

Μετά από περιπέτεια περίπου τεσσάρων ημερών και αφού χρειάστηκε να μεταφερθεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο, σε θάλαμο ειδικά διαμορφωμένο για τους προέδρους των ΗΠΑ, ο Τραμπ επέμεινε στα αντιφατικά του μηνύματα για την πανδημία, λέγοντας από τη μία ότι νίκησε μία δύσκολη ασθένεια και από την άλλη τονίζοντας προς τον αμερικανικό λαό να μην φοβάται τον νέο κορονοϊό και να μην επιτρέψει να κυριαρχήσει στη ζωή του η πανδημία.

«Θα φύγω από το μεγάλο Ιατρικό Κέντρο Walter Reed σήμερα στις 6:30 μ.μ. Αισθάνομαι πολύ καλά! Μην φοβάστε την Covid. Μην την αφήσετε να κυριαρχήσει στη ζωή σας. Έχουμε αναπτύξει, υπό την κυβέρνηση Τραμπ, μερικά πραγματικά σπουδαία φάρμακα και γνώσεις. Νιώθω καλύτερα από ό, τι πριν από 20 χρόνια!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος είχε μεταφερθεί με ελικόπτερο από τον Λευκό Οίκο στο στρατιωτικό νοσοκομείο Walter Reed την Παρασκευή.

Όπως διέρρευσε και παραδέχθηκαν στη συνέχεια οι γιατροί, παρουσίαζε πυρετό, δύσπνοια και υποστηριζόταν από συσκευή παροχής οξυγόνου.

Ένα 24ωρο μετά, το Σάββατο, παρουσίασε σαφή βελτίωση στην υγεία του, καθώς μπορούσε να λειτουργεί δίχως την υποστήριξη οξυγόνου. Ωστόσο, παρέμενε σε κατάσταση εξάντλησης και οι γιατροί του παρείχαν δυνατά κοκτέιλ φαρμάκων, τα οποία φαίνεται πως δρουν ενάντια στον νέο κορονοϊό, αν και δεν έχουν πάρει έγκριση από την Επιτροπή Φαρμάκων.

I will be leaving the great Walter Reed Medical Center today at 6:30 P.M. Feeling really good! Don’t be afraid of Covid. Don’t let it dominate your life. We have developed, under the Trump Administration, some really great drugs & knowledge. I feel better than I did 20 years ago!

