Την πόλη του Οχάιο που επλήγη από τον εκτροχιασμό αμαξοστοιχίας με χημικά προϊόντα επισκέφθηκε την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να μοιράσει μπουκάλια εμφιαλωμένου νερού «Trump Water» και να ασκήσει κριτική στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, την οποία κατηγόρησε ότι εγκατέλειψε τους κατοίκους.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ παρέδωσε τις σημαντικές προμήθειες –οι υγειονομικές Αρχές είχαν συστήσει την κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού στους ντόπιους– μαζί με τον ρεπουμπλικανό γερουσιαστή της Πολιτείας Τζέιμς Ντέιβιντ Βανς, ο οποίος πρωτοστάτησε στις αντιδράσεις για την υποτιθέμενη ελλιπή ανταπόκριση του Λευκού Οίκου στην καταστροφή που έλαβε χώρα στις 3 Φεβρουαρίου.

Οι Ρεπουμπλικανοί κατηγόρησαν τον Μπάιντεν και το Δημοκρατικό Κόμμα ότι αγνοούν την Ανατολική Παλαιστίνη, αποδοκιμάζοντας την επίσκεψη του πρώτου στην Ουκρανία και στην Πολωνία, η οποία συνέπεσε χρονικά με την περίοδο που η συζήτηση στις ΗΠΑ περιστρεφόταν γύρω από το δικό της «Τσερνόμπιλ», όπως παρουσιάστηκε το συμβάν, ειδικά τις πρώτες ημέρες, από μερίδα των εγχώριων ΜΜΕ.

Ο δήμαρχος της Ανατολικής Παλαιστίνης Τρεντ Κόναγουεϊ δήλωσε εξοργισμένος με το γεγονός ότι ο Μπάιντεν επέλεξε να επισκεφθεί το Κίεβο προτού έρθει στο Οχάιο, κάνοντας λόγο για απόφαση-«χαστούκι στο πρόσωπο».

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν υποστήριξε ότι το συμβάν στην Ανατολική Παλαιστίνη δεν πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου που θα επέτρεπαν στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Διαχείρισης Καταστάσεων Εκτακτης Ανάγκης (FEMA) να κηρύξει την πόλη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και επιχειρηματίας «πάτησε» στα παραπάνω προκειμένου να… διαφημίσει τον εαυτό του, αλλά και να κάνει αντιπολίτευση.

«Φέρνουμε χιλιάδες μπουκάλια νερό – “Trump Water” μάλιστα. Κατά κύριο λόγο. Επρεπε να προμηθευτούμε και μερικά μπουκάλια πολύ χαμηλότερης ποιότητας νερό, εσείς θέλετε να πάρετε αυτά τα μπουκάλια “Trump”», ανέφερε, απευθυνόμενους στους κατοίκους της Ανατολικής Παλαιστίνης.

Trump in E. Palestine: “We’re bringing thousands of bottles of water – Trump Water, actually. Most of it. Some of it we had to go to a much lesser quality of water. You want to get those Trump bottles.” pic.twitter.com/Y6UITcgGrz

— Ron Filipkowski 🇺🇦 (@RonFilipkowski) February 22, 2023