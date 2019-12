O Tραμπ (ξανα)είδε τον Ερντογάν – υπό άκρα μυστικότητα το νέο τετ α τετ

Ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου μπορεί να έλεγε εν όψει του ταξιδιού του Ντόναλντ Τραμπ στο Λονδίνο για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ότι ήταν περιττή μία νέα συνάντησή του με τον τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (με δεδομένη την πρόσφατη επίσκεψη του προέδρου της Τουρκίας στην Ουάσινγκτον), το νέο του ραντεβού ωστόσο κλείστηκε, υπό άκρα μυστικότητα, και η συνάντηση στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου κορυφής της Βορειοτλαντικής Συμμαχίας έγινε.

Ποιο ήταν το αντικείμενο της και τι ακριβώς (ξανα)συζήτησαν οι δύο ηγέτες, παραμένει άγνωστο, καθώς προς το παρόν τουλάχιστον, δεν υπάρχει καμία απολύτως ενημέρωση από πλευράς Λευκού Οίκου.

H τουρκική Προεδρία πάντως, έσπευσε να δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες από το νέο τετ α τετ Τραμπ – Ερντογάν στο Λονδίνο.

President @RTErdogan, who is in London for the NATO Leaders Meeting, met with President Donald J. Trump of the United States. https://t.co/0or3j12Pev pic.twitter.com/Hbl5isLws6

— Turkish Presidency (@trpresidency) December 4, 2019