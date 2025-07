Τραμπ: Απειλεί τον Πούτιν με δασμούς 100% και στέλνει Patriot στην Ουκρανία

Τη δυσαρέσκειά του απέναντι στη Ρωσία εξέφρασε εκ νέου ο αμερικανός πρόεδρος, προειδοποιώντας ότι εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία εντός 50 ημερών, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλουν «πολύ σκληρούς δασμούς» στη Μόσχα. Τους αποκάλεσε δευτερεύοντες δασμούς και είπε ότι θα είναι 100%.

«Ενας από τους λόγους που είστε εδώ σήμερα είναι για να ακούσετε πως είμαστε – εγώ είμαι – πολύ δυσαρεστημένοι με τη Ρωσία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ προς τους δημοσιογράφους και πρόσθεσε: «Αλλά θα τα πούμε ίσως μια άλλη μέρα. Πάντως, είμαστε πολύ, πολύ δυσαρεστημένοι και θα επιβάλουμε εξαιρετικά σκληρούς δασμούς, αν δεν έχουμε συμφωνία μέσα σε 50 ημέρες.»

Πρόσθεσε πως θεωρεί το εμπόριο «υπέροχο εργαλείο για την επίλυση πολέμων», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η οικονομική πίεση μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο διπλωματικής πίεσης προς τη Ρωσία για τον τερματισμό της σύρραξης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters.

Ανέφερε ότι συνομιλεί συχνά με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και ότι γνωρίζει τι σημαίνει μια δίκαιη συμφωνία. «Μιλάω συχνά μαζί του για να τελειώσει αυτή η υπόθεση. Και κάθε φορά που κλείνω το τηλέφωνο λέω, “ωραία συνομιλία ήταν αυτή”. Και μετά… εκτοξεύονται πύραυλοι στο Κίεβο ή σε κάποια άλλη πόλη. Και λέω “περίεργο”», συνέχισε, για να προσθέσει: «Κι όταν αυτό συμβεί τρεις ή τέσσερις φορές, καταλαβαίνεις ότι τα λόγια δεν σημαίνουν τίποτα».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε τον Πούτιν «σκληρό τύπο» που έχει «ξεγελάσει πολύ κόσμο» και προηγούμενους προέδρους. «Τελικά, τα λόγια δεν κάνουν τίποτα. Πρέπει να υπάρχει δράση. Πρέπει να υπάρχουν αποτελέσματα», κατέληξε.

Συμπλήρωσε ότι η Μόσχα πρέπει να επαναφέρει την οικονομία της Ρωσίας σε τροχιά ανάπτυξης. Είπε ότι η χώρα έχει «τεράστιο δυναμικό» και πρόσθεσε ότι πρέπει να αξιοποιήσει τους πόρους της για το εμπόριο και όχι για τον πόλεμο.

