Ντακότα Τζόνσον σε Λάνθιμο: Υπάρχουν κι άλλες ηθοποιοί εκτός από την… Στόουν

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε το κοινό της ειδικής προβολής της ταινίας Bugonia στο Λος Αντζελες, όταν η Ντακότα Τζόνσον ανέβηκε στη σκηνή όχι ως καλεσμένη, αλλά ως… συντονίστρια της συζήτησης με την πρωταγωνίστρια Εμα Στόουν, τον Τζέσι Πλέμονς και τον σκηνοθέτη Γιώργο Λάνθιμο.

Με χιούμορ και αυτοσαρκασμό, η Τζόνσον δήλωσε από την αρχή ότι ήταν «το λάθος άτομο για αυτή τη δουλειά», προετοιμάζοντας το κοινό για μια χαλαρή, μη τυπική κουβέντα.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι είχε δει την ταινία δύο φορές μέσα σε 24 ώρες, όμως αυτό δεν την εμπόδισε να… αμφισβητήσει την ικανότητά της να διαχειριστεί τη βραδιά. «Δεν θα είναι καλή συνέντευξη, να το ξέρετε. Δεν ξέρω γιατί μου το ζήτησαν, αλλά εδώ είμαστε», είπε γελώντας, ενώ ξεφύλλιζε ερωτήσεις στο κινητό της, έγραψε το Hollywood Reporter.

Η Τζόνσον δεν άφησε ανεκμετάλλευτη τη στιγμή και αστειεύτηκε για τη στενή συνεργασία Λάνθιμου – Στόουν, που πλέον αριθμεί τέσσερις ταινίες, και απευθυνόμενη στον σκηνοθέτη, σχεδόν αυτοπροτάθηκε να μπει στο καστ του επόμενου πρότζεκτ του διάσημου έλληνα σκηνοθέτη, λέγοντας: «Υπάρχουν και άλλες ταλαντούχες ηθοποιοί εκεί έξω, ίσως και πολύ κοντά σας;».

«Πες το, κάνε την παρουσίασή σου!», προέτρεψε η Στόουν την Ντακότα, μπαίνοντας στο πνεύμα της συζήτησης, με την Τζόνσον να απαντά αστειευόμενη πως έχει ήδη προσπαθήσει και «δεν έπιασε».

Στη συνέχεια, συζητήθηκε η μεταμόρφωση της πρωταγωνίστριας της ταινίας, για τον ρόλο της. «Ποια φαίνεται τόσο όμορφη με ξυρισμένο κεφάλι και καλυμμένη με αίματα;» αναρωτήθηκε η Τζόνσον, με την Στόουν να της απαντά: «Μου την πέφτεις τώρα».

Ο Πλέμονς, από την πλευρά του, μίλησε για τη δική του εμπειρία με τα μαλλιά, καθώς φορούσε extensions στην ταινία.

«Τα μαλλιά ήταν κάτι πολύ σημαντικό, η απώλεια και η αύξηση των μαλλιών – υπήρξε μια περίοδος όπου όταν έβαζα extensions, πλησίαζα τον Γιώργο και κάθε φορά που με έβλεπε, απλώς γελούσε», θυμήθηκε ο σταρ.

Η συζήτηση στράφηκε και στη δομή της ταινίας, με τη Στόουν να αναφέρεται στη μεγάλη ανατροπή του φινάλε. «Σκεφτόμουν πώς θα δουν οι θεατές τον χαρακτήρα τη δεύτερη φορά. Αν θα βγάζει νόημα ή αν θα έχει άλλα επίπεδα ανάγνωσης. Ηταν μια πολύ ωραία πρόκληση», ανέφερε.

