«Ο Πριγκόζιν είναι νεκρός – Η Μόσχα έριξε το τζετ του»

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη στη ρωσική περιοχή Τβερ, βορείως της Μόσχας, μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Στο αεροσκάφος τύπου Embraer, που είχε αναχωρήσει από τη Μόσχα με προορισμό την Αγία Πετρούπολη, επέβαιναν επτά επιβάτες και τριμελές πλήρωμα. Ανάμεσά τους φαίνεται πως ήταν ο περιβόητος Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλοι όσοι επέβαιναν σε αυτό είναι νεκροί, ανακοίνωσε στο Telegram το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

«Ξεκίνησε έρευνα για τη συντριβή του αεροσκάφους Embraer που σημειώθηκε απόψε στην περιοχή Τβερ. Σύμφωνα με τη λίστα επιβατών, μεταξύ αυτών είναι το όνομα και το επώνυμο του Πριγκόζιν», ανακοίνωσε η Rosaviatsia.

Russia says Yevgeny Prigozhin was on a plane that crashed on a flight from Moscow to St Petersburg. All passengers and e crew, are dead.

Wagner-linked channels say Russian air defense *shot down the plane* – the same private jet Prigozhin regularly uses.https://t.co/j7W1mhtBeu

