Ο Πούτιν κάνει δώρο στον Τραμπ έκθεση της KGB για τη δολοφονία Κένεντι

Πέρασαν περισσότερα από 60 χρόνια, όμως η συζήτηση συνεχίζεται. Ποιος και γιατί σκότωσε τον Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι στο Ντάλας του Τέξας; Ο ελεύθερος σκοπευτής Λι Χάρβεϊ Οσβαλντ, πρώην πεζοναύτης που αυτομόλησε στη Σοβιετική Ενωση, έζησε και παντρεύτηκε στο Μινσκ, αλλά επέστρεψε οικογενειακώς στις ΗΠΑ τον Ιούνιο του 1962 και εγκαταστάθηκε στο Ντάλας, δολοφονήθηκε και αυτός από έναν διευθυντή νυχτερινού κέντρου δύο ημέρες μετά τη μοιραία για τον 35o πρόεδρο των ΗΠΑ 22α Νοεμβρίου 1963, ενώ επρόκειτο να μεταφερθεί από το αστυνομικό κρατητήριο στις φυλακές.

Υπάρχουν διάφορες θεωρίες συνωμοσίας, όπως ότι ο Οσβαλντ ενήργησε για λογαριασμό του Φιντέλ Κάστρο ή του Νικήτα Χρουστσόφ και εκδικήθηκε για την ταπείνωση που υπέστη το σοβιετικό μπλοκ στην υπόθεση της λεγόμενης «Κρίσης των Πυραύλων» στην Κούβα. Νωρίτερα, βέβαια, η CIA είχε υποστεί τη δική της ταπείνωση εξαιτίας του φιάσκου της εισβολής της στον κουβανέζικο Κόλπο των Χοίρων. Τότε, στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου, η ταπείνωση είχε δύο όψεις.

Το μυστήριο συνεχίζεται, έγραψε η Repubblica, όμως η απάντηση στο ερώτημα της δολοφονίας του Κένεντι μπορεί να βρίσκεται στην έκθεση της KGB που παρέδωσε η ρωσική πρεσβεία στις ΗΠΑ στην αμερικανίδα βουλευτή Αννα Παουλίνα Λούνα. Πρόκειται για τόμο 365 σελίδων, εποχής Ψυχρού Πολέμου, μέρος του οποίου έχει καταλήξει στη μαύρη αγορά. Η Ρωσία αποφάσισε τώρα να παραδώσει τα αποτελέσματα των μυστικών ερευνών της KGB στις ΗΠΑ, οπότε άλλοι αναμένουν εντυπωσιακές αποκαλύψεις και άλλοι μιλούν για «μπλόφα» ή ακόμη και «παγίδα».

Σημειωτέον ότι με την επάνοδό του στις ΗΠΑ ο Οσβαλντ αποτέλεσε αντικείμενο παρακολούθησης της KGB. Και ότι έξι εβδομάδες προτού σκοτώσει τον Κένεντι είχε πάει στην Πόλη του Μεξικού προσπαθώντας να λάβει βίζα για την Κούβα. Τότε είχε επισκεφθεί και τη σοβιετική και την κουβανική πρεσβεία. Αυτές οι περιστάσεις έχουν εγείρει πολλά αναπάντητα ερωτήματα, σημείωσε η ιταλική εφημερίδα, και έχουν τροφοδοτήσει πολυάριθμες θεωρίες συνωμοσίας – αν και ξεχωριστές έρευνες της ρωσικής FSB, όπως και η αμερικανική Επιτροπή Warren, διαπίστωσαν ότι ο Οσβαλντ ενήργησε μόνος του.

Η Λούνα, Ρεπουμπλικανή βουλευτής της Φλόριντα και υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι η Ρωσία τελικά συμφώνησε να παραδώσει έγγραφα «τεράστιας ιστορικής σημασίας», τα οποία ομάδα εμπειρογνωμόνων έχει ήδη αρχίσει να μεταφράζει και να εξετάζει. «Θα τα δημοσιεύσουμε το συντομότερο δυνατόν».

Η έκθεση, εξήγησε αργότερα ο ρώσος πρεσβευτής, παραδόθηκε στη Λούνα «κατόπιν δικού της αιτήματος», με την ελπίδα ότι «θα διασφαλιστεί η πρόσβαση του κοινού στις συνθήκες της τραγωδίας». Η Repubblica σχολίασε ότι «ούτως ή άλλως, τα ρωσικά αρχεία που σχετίζονται με τη δολοφονία του Κένεντι θα δημοσιευθούν στη Ρωσία τον Νοέμβριο».

Στη New York Post μίλησε ο ερευνητής Τζέφερσον Μόρλεϊ, ο οποίος θα βοηθήσει τη Λούνα στη μελέτη των εγγράφων, και είπε ότι «οι Ρώσοι έσπευσαν να καθησυχάσουν τους Αμερικανούς ότι δεν είχαν καμία σχέση με τον Οσβαλντ ή με τη δολοφονία που διέπραξε». Αλλά και ο Τζέραλντ Πόσνερ, συγγραφέας ενός μπεστ σέλερ του 1993 για τη δολοφονία Κένεντι, είπε: «Δεν πιστεύω ότι η KGB κρατάει μυστικά για το ποιος σκότωσε τον Κένεντι. Τη δεκαετία του ’90, αυτά τα αρχεία βρίσκονταν στο Μινσκ και επωλούντο. Νομίζω ότι οι Ρώσοι μάς τα προμήθευσαν για να αποσπάσουν την προσοχή από την Ουκρανία».

Η Repubblica παρατήρησε ότι η παράδοση των εγγράφων έγινε λίγο πριν από την υποδοχή του Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, εν είδει χειρονομίας καλής θέλησης, αφού ο Τραμπ έχει επανειλημμένως εκφράσει την απογοήτευσή του από τον Πούτιν. Επιπλέον, σχολίασε ότι δεν είναι τυχαίο ότι η παράδοση συνέπεσε με την συμπλήρωση ενός μήνα από την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ. Κατά το δημοσίευμα, η επένδυση της Μόσχας στη χειρονομία της παράδοσης των εγγράφων δεν αμφισβητείται.

«Εχουμε να κάνουμε με μυστική υπηρεσία, εκ φύσεως αναξιόπιστη, και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί» προειδοποίησε ο Μόρλεϊ. «Είναι προπαγάνδα; Θα μπορούσε να είναι. Οπωσδήποτε οι Ρώσοι βλέπουν κάποιο πλεονέκτημα στον ντόρο της είδησης, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί». Κάποιοι άλλοι επέκριναν τη Λούνα επειδή πιστεύει, όπως λένε, ότι ο εχθρός των ΗΠΑ και του Κένεντι κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου μπορεί να είναι αξιόπιστη πηγή πληροφοριών για τη δολοφονία του.

Ο Πόσνερ, ωστόσο, ελπίζει σε τουλάχιστον κάποιες ζουμερές λεπτομέρειες για τον Οσβαλντ. «Επρεπε να υποβληθεί σε δύο ψυχιατρικές εξετάσεις στη ζωή του. Η δεύτερη τού έγινε από τους Σοβιετικούς, όταν αυτομόλησε. Και μετά του είπαν να εγκαταλείψει τη χώρα. Γνωρίζουμε ότι τον θεώρησαν ασταθή χαρακτήρα, όμως δεν δημοσίευσαν ποτέ την πλήρη ψυχιατρική εξέτασή του. Θα ήταν υπέροχο αν δημοσιοποιούσαν μέρος της ηχητικής παρακολούθησης ή μερικές από τις φωτογραφίες και τα βίντεο, ή το βίντεο ή τη φωτογραφική παρακολούθηση» είπε.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News