Ο πλανήτης φλέγεται: Ο καύσωνας πλήττει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους στο βόρειο ημισφαίριο

Στην Αθήνα κλείνει η Ακρόπολη λόγω καύσωνα, στην Ιταλία κάνει πιο πολλή ζέστη από ό,τι στην Αφρική, στην Ισπανία καίγονται από τα 40ρια και τις πυρκαγιές, στην Κίνα και στην Καλιφόρνια το θερμόμετρο έδειξε 52,2 βαθμούς Κελσίου, στον Καναδά έχουν καεί 100 εκατ. στρέμματα, στην Ιαπωνία οι αρχές συνιστούν στους πολίτες να μην βγουν από τα σπίτια τους.

Ο μισός πλανήτης έχει πάρει φωτιά με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και οι ειδικοί τονίζουν πως η κλιματική αλλαγή δεν πρόκειται να υποχωρήσει αν κυβερνήσεις και πολίτες δεν πάρουν δραστικές αποφάσεις.

Στην Ιταλία, 16 μεγάλες πόλεις τέθηκαν τη Δευτέρα σε κόκκινο συναγερμό για τον καύσωνα, όπως η Μπολόνια, η Φλωρεντία, η Ρώμη, το Κάλιαρι στη Σαρδηνία, το Παλέρμο και η Κατάνια στη Σικελία, με μετρήσεις υπό σκιάν να αναμένονται γύρω στους 35-36 βαθμούς Κελσίου, αλλά η αίσθηση της θερμοκρασίας να είναι κοντά στους 40.

Στον ζωολογικό κήπο της Ρώμης, οι φύλακες ταΐζουν τα ζώα με κατεψυγμένα φρούτα για να τα δροσίσουν, ενώ στο Βατικανό, πλήθη προσκυνητών και τουριστών αντιμετωπίζουν το κύμα καύσωνα καθημερινά για να μπουν στα διάσημα μουσεία της πόλης-κράτους.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Βατικανού, παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, 15.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν την Κυριακήτο πρωί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για να ακούσουν το κυριακάτικο διάγγελμα του πάπα Φραγκίσκου.

Εφοδιασμένοι με καπέλα ή ομπρέλες προστατεύονταν όσο καλύτερα μπορούσαν και ενυδατώνονταν με μπουκάλια νερού που πουλούσαν οι πλανόδιοι μικροπωλητές.

Αλλά για τους μοναχούς που είναι ντυμένοι με τα μαύρα άμφια, η δοκιμασία είναι ακόμη πιο δύσκολη.

«Είναι δύσκολο να προσαρμοστείς, είναι πιο ζεστά και από την Αφρική, στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό», λέει στο AFP ο Φρανσουά Μπεμπά, ένας 29χρονος ιερέας στην επισκοπή Κένγκε κοντά στην Κινσάσα.

«Αυτή η ζέστη συνεχίζεται μέχρι τη νύχτα, έχουμε πρόβλημα με τον ύπνο. Κι εμείς που είμαστε ντυμένοι στα μαύρα, ιδρώνουμε κολασμένα», είπε.

«Υποφέρω πολύ από την ζέστη. Αγόρασα έναν μίνι ανεμιστήρα, μια ομπρέλα και μπουκάλια νερό», πρόσθεσε η Λίλου Ντα Κόστα Ρόζα, μια 48χρονη Βραζιλιάνα που ήρθε στη Ρώμη από την Λυών.

«Οι ουρές (για το Βατικανό) είναι πολύ μεγάλες και η παραμονή στον ήλιο για 35 λεπτά στους 35°C είναι μεγάλη», πρόσθεσε.

Στην Λαμπεντούζα, το ιταλικό νησί που βρίσκεται περίπου 145 χιλιόμετρα από τις ακτές της Τυνησίας, όπου φθάνουν χιλιάδες μετανάστες κάθε χρόνο, ο Ερυθρός Σταυρός, ο οποίος διαχειρίζεται το κέντρο υποδοχής από τον Ιούνιο, «επέκτεινε τις περιοχές σκίασης τοποθετώντας τέντες και κιόσκια»,

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ιταλίας εξέφρασε φόβους για «τον πιο έντονο καύσωνα του καλοκαιριού αλλά και έναν από τους πιο έντονους όλων των εποχών».

Στη Ρώμη, που μετονομάστηκε σε «Κολασμένη Πόλη» από τον Τύπο, οι θερμοκρασίες αναμένεται να φθάσουν τους 42°C, σύμφωνα με την ιταλική μετεωρολογική υπηρεσία και ακόμα υψηλότερα την Τρίτη, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 40,5°C που καταγράφηκε στην πρωτεύουσα τον Αύγουστο του 2007.

Another day of intense heat in the Mediterranean with 48.1C in Tunisia and few July records

Very hot night in parts of Greece & Turkey where the Tmins remained above 32C/33C

Next days,after trailing other countries without being hit by any record heat,Italy will get its share too pic.twitter.com/s5ZSnDY0Ip

— Extreme Temperatures Around The World (@extremetemps) July 16, 2023