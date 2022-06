Ο Μπόρις Τζόνσον κέρδισε τη μάχη της πρότασης μομφής

Νικητής της μάχης της πρόταση μομφής σε βάρος του αναδείχθηκε ο Μπόρις Τζόνσον, στον απόηχο του περιβόητου σκανδάλου «Partygate». 211 βουλευτές των Συντηρητικών ψήφισαν κατά της πρότασης μομφής που ασκήθηκε στο πρόσωπο του βρετανού πρωθυπουργού, έναντι 148 που την υπερψήφισαν, και έτσι παραμένει αρχηγός των Συντηρητικών και επικεφαλής της κυβέρνησης.

Αυτό σημαίνει ότι για τουλάχιστον 12 μήνες, δεν θα μπορεί να κατατεθεί άλλη πρόταση μομφής εναντίον του.

Πολιτικοί αναλυτές του BBC έσπευσαν να σχολιάσουν, ωστόσο, πως ο βρετανός πρωθυπουργός βγαίνει «πληγωμένος» από τη μάχη αυτή –καθώς ο αριθμός όσων ψήφισαν υπέρ της πρότασης μορφής υπερβαίνει τις προβλέψεις– και οι Τόρις διχασμένοι.

BREAKING: Boris Johnson has survived a vote of confidence among Tory MPs.

Latest: https://t.co/cYlngWNhN8

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/WS972ra7yE

— Sky News (@SkyNews) June 6, 2022