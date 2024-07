O Αντονι Χόπκινς τώρα και αυτοκράτορας

Παρότι διανύει την ένατη δεκαετία της ζωής του, ο ουαλός ηθοποιός βάλθηκε να διαβάζει το μνημειώδες έργο «Η Παρακμή και η Πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας», του βρετανού ιστορικού και πολιτικού Εντουαρντ Γκίμπον, ώστε να μπει στο κλίμα του «Those About To Die», της σειράς δέκα επεισοδίων (διαθέσιμη στο Amazon Prime Video από τις 19 Ιουλίου), όπου ερμηνεύει τον Βεσπασιανό.