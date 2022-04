Τα σημάδια του πολέμου στο πρόσωπο του Ζελένσκι

Η ουκρανή δημοσιογράφος Κάτια Γκορτσίνσκαγια ανάρτησε στο Twitter δύο φωτογραφικά πορτρέτα του ουκρανού ηγέτη. Η πρώτη φωτογραφία τραβήχτηκε την 23η Φεβρουαρίου, παραμονή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ενώ η δεύτερη κατά τη μετάβασή του στη μαρτυρική Μπούτσα την περασμένη Κυριακή, όπου εκατοντάδες άνθρωποι σφαγιάστηκαν από τις ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με τους Ουκρανούς και κορυφαία δυτικά ΜΜΕ. Ακόμη και με μια γρήγορη ματιά δημιουργείται αμέσως η εντύπωση πως τις δύο φωτογραφίες χωρίζουν πολλοί μήνες, εάν όχι χρόνια.

These photos were taken 41 days apart by the president’s photographer. The first one on the 23rd of February, the last day of peaceful Ukraine. The second one in Bucha today. pic.twitter.com/kfPU723gw1

