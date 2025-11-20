Νέοι κανόνες για πατίνια και ηλεκτρικά ποδήλατα στην Αθήνα – τι αλλάζει

Στην εφαρμογή ενός νέου κανονισμού κυκλοφορίας και στάθμευσης για τα Ελαφρά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (Ε.Π.Η.Ο.), όπως τα πατίνια και τα ηλεκτρικά ποδήλατα, προχώρησε ο δήμος Αθηναίων, σε μια προσπάθεια να μπει τέλος στο χάος που επικρατεί σε δρόμους και πεζοδρόμια της Αθήνας.

Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον κανονισμό, που φιλοδοξεί να αλλάξει την εικόνα της πόλης και να ενισχύσει την ασφάλεια στην καθημερινή μετακίνηση. «Απελευθερώνουμε δημόσιο χώρο και βάζουμε τάξη στο χάος με τα πατίνια», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, απαγορεύεται η κίνηση των Ε.Π.Η.Ο. σε πεζοδρόμια, καθώς και σε εμβληματικές περιοχές όπως η Ακρόπολη, η Ερμού και η Αιόλου.

Παράλληλα, τίθενται σαφή όρια ταχύτητας και δημιουργούνται 1.574 θέσεις στάθμευσης αποκλειστικά για πατίνια εταιρειών εκμίσθωσης, κατανεμημένες σε 124 ζώνες μαζικής στάθμευσης σε όλη την πόλη.

Κομβικό ρόλο στην επιτήρηση του νέου πλαισίου θα έχει η Δημοτική Αστυνομία. Οπως εξήγησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Θωμάς Γεωργιάδης, η υπηρεσία αναλαμβάνει την επιχειρησιακή εφαρμογή του κανονισμού μέσα από εντατικούς ελέγχους, φυσική παρουσία στους δρόμους και αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων που επιτρέπουν την παρακολούθηση των Ε.Π.Η.Ο. σε πραγματικό χρόνο.

Η εφαρμογή των νέων κανόνων στοχεύει πρωτίστως στην αντιμετώπιση των φαινομένων ακανόνιστης στάθμευσης και ανασφαλούς χρήσης, τα οποία έχουν καταστεί μόνιμη πηγή ενόχλησης και κινδύνου για τους πεζούς.

Τα πατίνια πλέον θα σταθμεύουν αποκλειστικά στις προκαθορισμένες ζώνες, ενώ η κυκλοφορία τους σε περιοχές υψηλής πυκνότητας πεζών απαγορεύεται. Η νέα πολιτική έρχεται να συμπληρώσει έναν ευρύτερο σχεδιασμό που επιδιώκει καλύτερη κινητικότητα, περισσότερο ελεύθερο χώρο και μια πόλη πιο ασφαλή και λειτουργική.

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο στον δήμο Αθηναίων

1. Κυκλοφορία: Η κυκλοφορία των Ε.Π.Η.Ο. εντάσσεται στις ρυθμίσεις του KOK με εξειδικευμένες προβλέψεις που οριοθετούν επιτρεπόμενες και απαγορευμένες περιοχές κυκλοφορίας. Αναλυτικά:

– Πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης σε όλη την περιοχή γύρω από την Ακρόπολη στο ιστορικό κέντρο, σε άλση, καθώς και στους πεζόδρομους Ερμού και Αιόλου.

– Όριο ταχύτητας 6 χλμ/ώρα (ταχύτητα γρήγορης βάδισης πεζού) στην περιοχή του Ψυρρή, στον πεζόδρομο Κεραμεικού, καθώς και σε όλους τους πεζοδρόμους και κοινόχρηστους χώρους.

– Απαγορεύεται η κίνηση σε πεζοδρόμια. Ο οδηγός κινείται ως πεζός, έχοντας το όχημα στο πλάι.

– Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία σε οδούς με όριο ταχύτητας άνω των 50 χλμ/ώρα ή σε πρόσθετα τμήματα που ορίζει ο δήμος.

– Οι εταιρείες μίσθωσης συστήνεται να χρησιμοποιούν το υπάρχον λογισμικό που διαθέτουν, για τον εντοπισμό του οχήματος, καθώς και για τον περιορισμό ταχύτητας («κόφτης»).

2. Στάθμευση: Για τους πολίτες, ο κανονισμός προβλέπει ότι η στάθμευση των Ε.Π.Η.Ο. πρέπει να γίνεται με τρόπο που διασφαλίζει ελεύθερη δίοδο 1,5 μέτρου για τους πεζούς, ενώ απαγορεύεται η στάθμευση σε ράμπες, διαβάσεις, εισόδους κτιρίων και άλλες κρίσιμες προσβάσεις, καθώς και σε απόσταση μικρότερη των 20 μέτρων από αρχαιολογικούς χώρους.

Για τις εταιρείες εκμίσθωσης, η στάθμευση σε κοινόχρηστο χώρο επιτρέπεται αποκλειστικά στις 124 ζώνες μαζικής στάθμευσης, που έχει χωροθετήσει ο δήμος σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες, με συνολικά 1.574 διαθέσιμες θέσεις. Οι διαστάσεις κάθε θέσης είναι 1,3 μ. × 0,4 μ.

Συγκεκριμένα, ανά Δημοτική Κοινότητα:

1η Δ.Κ.: 516 θέσεις, με χρέωση 120 ευρώ ανά θέση/έτος.

2η Δ.Κ.: 178 θέσεις, με χρέωση 120 ευρώ ανά θέση/έτος.

3η Δ.Κ.: 134 θέσεις, με χρέωση 80 ευρώ ανά θέση/έτος.

4η Δ.Κ.: 168 θέσεις, με χρέωση 60 ευρώ ανά θέση/έτος.

5η Δ.Κ.: 214 θέσεις, με χρέωση 60 ευρώ ανά θέση/έτος.

6η Δ.Κ.: 148 θέσεις, με χρέωση 80 ευρώ ανά θέση/έτος.

7η Δ.Κ.: 216 θέσεις, με χρέωση 80 ευρώ ανά θέση/έτος.

3. Αδειοδότηση Στάθμευσης Εταιριών Ε.Π.Η.Ο.: Η διαδικασία αδειοδότησης για τις εταιρείες Ε.Π.Η.Ο. προβλέπει την υποβολή αίτησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου και του κανονισμού, με ετήσια συλλογή και αξιολόγηση των φακέλων. Η εκχώρηση των θέσεων στάθμευσης γίνεται βάσει δικλίδων ασφαλείας, ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, ενώ κάθε εταιρεία μπορεί να διεκδικήσει συγκεκριμένο μέγιστο αριθμό θέσεων σε κάθε ζώνη μαζικής στάθμευσης. Η τελική διαμόρφωση και διαγράμμιση των χώρων πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη του δήμου, σε συνεργασία με τις εταιρείες.

4. Κυρώσεις και Έλεγχος: Ο κανονισμός συνοδεύεται από σαφές πλαίσιο κυρώσεων και ελέγχων. Εφαρμόζονται οι προβλέψεις του Κ.Ο.Κ. για παραβάσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης, ενώ προβλέπεται η απομάκρυνση παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων και η δυνατότητα ανάκλησης άδειας χρήσης στάθμευσης στον κοινόχρηστο χώρο. Όλα τα Ε.Π.Η.Ο. πρέπει να διαθέτουν μοναδικό σειριακό αριθμό και να καταγράφονται σε ειδικό Μητρώο. Η παρακολούθηση του στόλου θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο μέσω λογισμικού σε συνεργασία με τη ΔΑΕΜ Α.Ε. ΟΤΑ, ενώ οι έλεγχοι ταχύτητας και τήρησης των ζωνών απαγόρευσης πραγματοποιούνται από τη Δημοτική Αστυνομία και τις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές. Επιπλέον, η Διεύθυνση Καθαριότητας, σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία, μπορεί να προχωρά σε άρση οχημάτων, που έχουν σταθμεύσει παράνομα, με την επιβολή προστίμων βάσει του σειριακού αριθμού.

Η εφαρμογή του νέου κανονισμού θα συνοδευτεί από τη σήμανση και τη διαμόρφωση των ειδικών θέσεων στάθμευσης, την ψηφιακή παρακολούθηση των θέσεων και των χρεώσεων μέσω ειδικής πλατφόρμας, καθώς και από στοχευμένη ενημερωτική καμπάνια προς χρήστες και εταιρείες εκμίσθωσης, ώστε η μετάβαση στο νέο πλαίσιο να γίνει ομαλά και αποτελεσματικά.

Με αυτό το βήμα, ο δήμος Αθηναίων επιδιώκει να εντάξει τη μικροκινητικότητα στην καθημερινότητα της πόλης, με προτεραιότητα την ασφάλεια, την προσβασιμότητα και τον σεβασμό του δημόσιου χώρου.

