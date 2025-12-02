Νέο επεισόδιο: Κινεζικά και ιαπωνικά σκάφη αντιμέτωπα κοντά σε αμφισβητούμενα νησιά

Η ακτοφυλακή της Κίνας και της Ιαπωνίας έχουν δώσει διαφορετικές εκδοχές για μια αντιπαράθεση που σημειώθηκε κοντά σε νησιά στην Ανατολική Σινική Θάλασσα.

Η ακτοφυλακή της Κίνας δήλωσε την Τρίτη ότι ένα ιαπωνικό αλιευτικό σκάφος είχε εισέλθει παράνομα στα ύδατα των Νήσων Ντιαογιού -τα οποία το Τόκιο αποκαλεί Νησιά Σενκάκου.

Η Κίνα τα διεκδικεί ως έδαφός της, παρά το γεγονός ότι τα νησιά διοικούνται από την Ιαπωνία.

Η ακτοφυλακή της Ιαπωνίας, δήλωσε ότι αναχαίτισε και έδιωξε δύο πλοία της κινεζικής ακτοφυλακής, καθώς πλησίαζαν το αλιευτικό σκάφος, ανέφερε το BBC.

Η αντιπαράθεση έρχεται καθώς οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο εθνών επιδεινώνονται, καθώς η νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας έκανε αμφιλεγόμενα σχόλια για την Ταϊβάν τον περασμένο μήνα.

Απαντώντας σε ερώτηση στο ιαπωνικό Κοινοβούλιο τον Νοέμβριο, η Σανάε Τακαΐτσι, σφοδρή επικριτής της Κίνας και των δραστηριοτήτων της στην περιοχή, άφησε να εννοηθεί ότι το Τόκιο θα μπορούσε να αναλάβει στρατιωτική δράση εάν το Πεκίνο επιτεθεί στην Ταϊβάν.

Το Πεκίνο θεωρεί την αυτοδιοικούμενη Ταϊβάν ως μέρος της επικράτειάς του και δεν έχει αποκλείσει τη χρήση βίας για να «επανενωθεί» μαζί της.

Εκτοτε, και οι δύο πλευρές έχουν επιδοθεί σε ολοένα και πιο εχθρική ρητορική η μία προς την άλλη, με το διευρυνόμενο ρήγμα να επηρεάζει την καθημερινή ζωή των πολιτών και στις δύο χώρες, σημείωσε το BBC.

Η Ταϊβάν βρίσκεται περίπου 160 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Νήσων Σενκάκου. Ο εκπρόσωπος της κινεζικής ακτοφυλακής, Λιού Ντετζούν, δήλωσε ότι κινεζικά σκάφη την Τρίτη πλησίασαν και προειδοποίησαν ένα ιαπωνικό αλιευτικό σκάφος που είχε «εισέλθει παράνομα στα χωρικά ύδατα των Νήσων Ντιαογιού Ντάο της Κίνας», σύμφωνα με δημοσίευμα των κρατικών μέσων ενημέρωσης.

Ο Λιού πρόσθεσε ότι η κινεζική ακτοφυλακή έλαβε «απαραίτητα μέτρα επιβολής του νόμου», ισχυριζόμενος ότι τα νησιά αποτελούν κινεζικό έδαφος και προτρέποντας την Ιαπωνία να «σταματήσει αμέσως όλες τις πράξεις παραβίασης και πρόκλησης σε αυτά τα ύδατα».

Η ιαπωνική ακτοφυλακή έδωσε μια ελαφρώς διαφορετική εκδοχή, λέγοντας ότι πλησίασαν τα κινεζικά σκάφη λίγο αφότου εθεάθησαν να εισέρχονται στα ιαπωνικά ύδατα τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης και τους είπαν να εγκαταλείψουν τα ιαπωνικά ύδατα.

Το περιπολικό πλοίο της ιαπωνικής ακτοφυλακής διασφάλισε την ασφάλεια του αλιευτικού σκάφους μέχρι που οι Κινέζοι έφυγαν από την περιοχή λίγες ώρες αργότερα, ανέφερε.

Η Ιαπωνία και η Κίνα κατέληξαν σε μια συμφωνία αρχής το 2008 για την κοινή εκμετάλλευση των πόρων στην Ανατολική Σινική Θάλασσα, την πλωτή οδό που χωρίζει τις δύο χώρες, όμως, τα τελευταία χρόνια, οι εντάσεις έχουν κλιμακωθεί.

Τα νησιά Σενκάκου/Ντιαόγιου, τα οποία είναι ακατοίκητα, αποτελούν σημείο ανάφλεξης σε αυτές τις εντάσεις.

Η Κίνα έχει στείλει έναν αυξανόμενο αριθμό πλοίων προς τα νησιά, σε μια προσπάθεια να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα της Ιαπωνίας να τα υπερασπιστεί.

Πέρυσι, ο αριθμός των ημερών που εντοπίστηκαν κινεζικά κυβερνητικά σκάφη στην περιοχή, έφτασε σε επίπεδο-ρεκόρ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Πριν από τα γεγονότα της Τρίτης, η κινεζική ακτοφυλακή εισήλθε τελευταία φορά στα ύδατα που περιβάλλουν τα νησιά Σενκάκου/Ντιαόγιου στις 16 Νοεμβρίου, διεξάγοντας, όπως είπε, «μια νόμιμη επιχείρηση περιπολίας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της».

