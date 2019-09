Νέα ποσοτική χαλάρωση, χαμηλότερα επιτόκια αποφάσισε ο Ντράγκι

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι μειώνει το επιτόκιο διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων κατά 10 μονάδες βάσης στο -0,50% και ότι θα αρχίσει νέες αγορές ομολόγων, δηλαδή νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, ύψους 20 δισ. ευρώ μηνιαίως, από την 1η Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, ανακοινώθηκε η μείωση του βασικού επιτοκίου καταθέσεων (δηλαδή το επιτόκιο που αφορά στις καταθέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων προς την ΕΚΤ) κατά 10 μονάδες βάσης στο -0,50%.

Το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και το επιτόκιο της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης παραμένουν αμετάβλητα στα τρέχοντα επίπεδα 0,00% και 0,25% αντίστοιχα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει τώρα ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στο σημερινό ή κατώτερο επίπεδο μέχρι να φανεί ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό συγκλίνουν σταθερά σε επίπεδο αρκετά κοντά, αλλά κάτω από το 2%.

Δεύτερον, η επανέναρξη του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης (QE) με καθαρές αγορές ομολόγων 20 δισ. ευρώ τον μήνα από την 1η Νοεμβρίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι το πρόγραμμα αυτό θα διαρκέσει για όσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί.

Οι αγορές περίμεναν πάντως κάτι καλύτερο – εκτιμούσαν ότι οι επαναγορές θα φτάσουν τα 30 δισ. ευρώ τον μήνα.

Τρίτον, η ΕΚΤ θα συνεχίσει να επανεπενδύσει τα ομόλογα που έχει στο χαρτοφυλάκιο της και λήγουν (πρόκειται για τα ομόλογα που αγοράστηκαν στο πλαίσιο του APP).

Το BBC σημειώνει ότι η ΕΚΤ προχωρά σε αυτές τις κινήσεις ενώ η Ευρώπη διέρχεται περίοδο στασιμότητας. Πολλοί αναλυτές φοβούνται ότι η ύφεση στην Ευρώπη μπορεί να μην απέχει πολύ, σε χώρες όπως η Γερμανία.

Εν τω μεταξύ σε μια πρώτη αντίδραση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την απόφαση της ΕΚΤ, η οποία υποτιμά το ευρώ έναντι του δολαρίου αλλά και την αδράνεια της δικής του Κεντρικής Τράπεζας που μένει άπραγη.

European Central Bank, acting quickly, Cuts Rates 10 Basis Points. They are trying, and succeeding, in depreciating the Euro against the VERY strong Dollar, hurting U.S. exports…. And the Fed sits, and sits, and sits. They get paid to borrow money, while we are paying interest!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 12, 2019