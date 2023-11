Νέα πειρατεία από τους Χούτι σε πλοίο ισραηλινών συμφερόντων

Ενα δεξαμενόπλοιο, που ανήκει σε εταιρεία που συνδέεται με το Ισραήλ, κατελήφθη στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, ανέφερε η εταιρεία ασφάλειας των θαλάσσιων μεταφορών Ambrey, σε ένα ακόμα περιστατικό στη θαλάσσια περιοχή, τις τελευταίες μέρες.

«Το συμβάν πιθανότατα συνδέεται με κρατικούς παράγοντες», τόνισε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι το πλοίο, το οποίο ανήκει σε εταιρεία που συνδέεται με το Ισραήλ και έχει έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, είχε δεχθεί απειλές από τους αντάρτες Χούτι της Υεμένης.

Το πετρελαιοφόρο (μεταφοράς 19.998 μετρικών τόνων) διαχειρίζεται η ισραηλινή Zodiac Maritime Ltd, μια διεθνής εταιρεία διαχείρισης πλοίων με έδρα το Λονδίνο.

Αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις είναι ενήμερες για το περιστατικό, πρόσθεσε η Ambrey, χωρίς να διευκρινίσει αν επιχειρούν για να βοηθήσουν το πλοίο που ονομάζεται «Central Park».

Hebrew media: Israeli-owned "Central Park" oil tanker seized off the coast of Yemen. pic.twitter.com/z2cEj0x2HH

Την Παρασκευή, ένα φορτηγό πλοίο που ανήκει σε ισραηλινό επιχειρηματία το οποίο διαχειρίζεται γαλλική εταιρεία, το «CMA CGM Symi», δέχθηκε επίθεση από ιρανικής κατασκευής drone στον Ινδικό Ωεκανό, ενώ την περασμένη Κυριακή, οι Χούτι συνέλαβαν ένα φορτηγό πλοίο ισραηλινών συμφερόντων, το «Galaxy Leader» στη νότια Ερυθρά Θάλασσα.

Οι σιίτες αντάρτες, που στηρίζονται από το Ιράν, έχουν απειλήσει ότι θα εξαπολύουν επιθέσεις σε ισραηλινά ή συμμαχικά με το Ισραήλ πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, ως αντίποινα για τον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς.

The "Central Park" oil tanker, owned by an Israeli businessman, was seized off the coast of Yemen

Unknown hijackers in military uniforms boarded the tanker. pic.twitter.com/pTxO4zXZrq

— NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2023