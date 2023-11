Ισραήλ: Οι Χούτι κατέλαβαν εμπορικό πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα – «ευθύνεται το Ιράν»

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν το απόγευμα της Κυριακής ότι οι αντάρτες Χούτι της Υεμένης, που στηρίζονται από το Ιράν, έχουν καταλάβει ένα εμπορικό πλοίο στα νότια της Ερυθράς Θάλασσας.

Το πλοίο έπλεε από την Τουρκία στην Ινδία και σε αυτό επέβαιναν πολίτες διαφόρων εθνικοτήτων αλλά όχι Ισραηλινοί, ανακοίνωσαν οι IDF, χαρακτηρίζοντας το γεγονός, ως «ένα πολύ σοβαρό περιστατικό σε παγκόσμιο επίπεδο».

Σε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ πρόσθεσαν ότι το πλοίο, του οποίου τα στοιχεία δεν γνωστοποίησαν, δεν ήταν ισραηλινής ιδιοκτησίας.

The hijacking of a cargo ship by the Houthis near Yemen in the southern Red Sea is a very grave incident of global consequence.

The ship departed Turkey on its way to India, staffed by civilians of various nationalities, not including Israelis. It is not an Israeli ship.

— Israel Defense Forces (@IDF) November 19, 2023