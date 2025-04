Μόσχα: Σκότωσαν ρώσο στρατηγό με βόμβα σε αυτοκίνητο

Eκρηξη αυτοκινήτου κοντά στη Μόσχα, το μεσημέρι της Παρασκευής, προκάλεσε τον θάνατο ενός ρώσου στρατηγού, ανακοίνωσε η Εθνική Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας.

Σε ανακοίνωσή της, η Επιτροπή ανέφερε ότι το θύμα ήταν ο Γιάροσλαβ Μοσκάλικ, «υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Βασικών Επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου του ρωσικού στρατού».

Σύμφωνα με την πηγή, η έκρηξη σημειώθηκε στο προάστιο Μπαλάσιχα, το οποίο βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα ανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας.

Η Επιτροπή ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία μετά το περιστατικό που προκλήθηκε από την πυροδότηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού.

