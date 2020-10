Μητσοτάκης υπέρ Μακρόν: Ο Ερντογάν τροφοδοτεί το θρησκευτικό μίσος

Την πλήρη υποστήριξή του στον πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν ο οποίος δέχθηκε φραστική επίθεση από τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα αγγλικά, στο Twitter.

Συγκεκριμένα ο Πρωθυπουργός αναφέρει:

«Οι προσωπικές προσβολές κατά του προέδρου Μακρόν και η ρητορική μίσους που στοχεύει τη Γαλλία από την τουρκική ηγεσία είναι απαράδεκτη, τροφοδοτεί το θρησκευτικό μίσος και υπονομεύει την ειρηνική συνύπαρξη. Πλήρης υποστήριξη και αλληλεγγύη προς τον Εμανουέλ Μακρόν και τον γαλλικό λαό, που εξακολουθεί να θρηνεί μετά από ένα στυγερό έγκλημα».

Personal insults against President Macron and hate speech targeting France by the Turkish leadership is unacceptable, fuels religious hatred and undermines peaceful coexistence. Full support and solidarity to @EmmanuelMacron and the French people, still mourning a heinous crime.

