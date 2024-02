Μητσοτάκης στη Διάσκεψη του Μονάχου: Ευρωπαϊκή Αμυνα σημαίνει εξορθολογισμός της αμυντικής βιομηχανίας

Tην ανάγκη εξορθολογισμού και προτεραιοποίησης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, ώστε να πάψει η εικόνα κατακερματισμού που επικρατεί σήμερα, και τα κράτη της Ευρώπη να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στη χρηματοδότηση της Αμυνας τους, επιτυγχάνοντας παράλληλα τους δημοσιονομικούς τους στόχους, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρέμβασή του στην εναρκτήρια ανοικτή συζήτηση της 60ής Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου, με θέμα «Currency for Change: World Politics on a Budget».

«Ευρωπαϊκή Αμυνα σημαίνει προτεραιοποίηση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας που τώρα είναι κατακερματισμένη. Για παράδειγμα για αγορά φρεγάτας δεχόμαστε πέντε- έξι διαφορετικές προσφορές και αυτό δεν έχει νόημα», ανέφερε ενδεικτικά, ενώ «όσον αφορά τους δημοσιονομικούς κανόνες, συμφωνήσαμε ότι οι αμυντικές δαπάνες δεν θα μετρούν» στον τρόπο υπολογισμού του χρέους κάθε κράτους-μέλους.

«Η Αμυνα λόγω ζωτικού χαρακτήρα, είναι κάτι ξεχωριστό», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός και επέμεινε ότι η απόφαση-ορόσημο της δημιουργίας του Ταμείου Ανάκαμψης θα πρέπει να είναι οδηγός ως προς την προσπάθεια να εξευρεθούν περισσότεροι πόροι για την Αμυνα.

«Εχετε πολύ καλύτερη δημοσιονομική θέση και δαπανάτε πάνω από το 3,5% στην άμυνα. Πώς το κάνετε, ποιο είναι το μυστικό», ήταν το ερώτημα που τέθηκε στον Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη διάρκεια της συζήτησης, με τον ίδιο να σημειώνει:

«Η Ελλάδα ποτέ δεν είχε μέρισμα ειρήνης. Ανέκαθεν ξοδεύαμε πολλά χρήματα στην Αμυνα μας, ακόμη και σε χαλεπούς καιρούς, δαπανούσαμε πάνω από 2% του ΑΕΠ, καθώς είμαστε συνεχώς αντιμέτωποι με σημαντικές γεωπολιτικές προκλήσεις, που άλλα κράτη – μέλη της ΕΕ δεν αντιμετωπίζουν. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε, αλλά ταυτόχρονα να είμαστε περισσότερο “έξυπνοι” ως προς την προσέγγιση μας, στην κατανομή των πόρων, σε μία εποχή με υψηλά επιτόκια, πίεση στους προϋπολογισμούς και επιπλέον δαπάνες μετά την πανδημία».

