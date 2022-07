Μικολάιφ: Οι Ρώσοι βομβάρδισαν δύο πανεπιστήμια

Ακόμα ένα τυφλό χτύπημα των Ρώσων εναντίον μη στρατιωτικών στόχων σημειώθηκε την Παρασκευή στην Ουκρανία.

Τουλάχιστον 10 ρωσικού πύραυλοι χτύπησαν δύο από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του Μικολάιφ, στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο Βιτάλι Κιμ, κυβερνήτης της περιοχής ζήτησε από τα δυτικά κράτη να «χαρακτηρίσουν τη Ρωσία ως αυτό που είναι, ένας τρομοκράτης».

⚡️ Oleksandr Sienkevych, mayor of Mykolaiv, has posted photographs of the Pedagogical Institute after the morning shelling by Russian troops. pic.twitter.com/NetfDAiieg

Ο Κιμ πρόσθεσε ότι το Κρεμλίνο θέλει να καταστρέψει το εκπαιδευτικό σύστημα της Ουκρανίας.

Την προηγούμενη ημέρα, δύο σχολεία στην ίδια πόλη είχαν καταστραφεί από ρωσική επίθεση, η οποία στόχευσε επίσης ένα στάδιο και τη δημόσια συγκοινωνία.

#Ukraine Vitaly Kim, the head of Mykolaiv region, reported that missiles hit two universities in the regional center. In the morning, around 10 explosions were heard in the city pic.twitter.com/fCydv7CuP0

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) July 15, 2022